Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-14T06:50+0300
https://ria.ru/20191214/1562386446.html
Посол России предложил КНДР решение проблемы с браконьерством
https://cdn23.img.ria.ru/images/108504/32/1085043212_145:2348:3170:4050_1036x0_80_0_0_0592b046cc65212df0e07efb72521da3.jpg
РИА Новости

Посол России предложил КНДР решение проблемы с браконьерством

06:50 14.12.2019
1806
© Фото : предоставлено посольством РФ в КНДРПосол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
© Фото : предоставлено посольством РФ в КНДР
ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что предложил северокорейской стороне создать двустороннюю структуру по борьбе с браконьерством.
"В какой-то степени (браконьерство - ред.) было связано с тем, что корейцы квот не получили. Как нам объяснили корейцы в руководстве минрыбхоза, когда имеют квоты законные, рыбаки не допускают нелегалов ловить рыбу там, где работают минрыбхозовские суда, а там абсолютная вольница пошла... Мы с корейцами говорим жестко: пока не наведете порядок со своим браконьерством, ни о каких квотах не может быть речи. Мы должны создать с вами серьезную двустороннюю структуру, которая будет выявлять каждый случай браконьерства и делать все, чтобы этого не повторилось", - отметил Мацегора в эфире радио "Владивосток".
Порт Раджин в Северной Корее
19 августа, 11:29
Российский посол в КНДР заявил о нарушении корейскими рыбаками правил лова
Он отметил, что это поможет уменьшить масштабы браконьерства, этим будут заниматься и по линии МИД.
"Их начали перехватывать на границе экономической зоны", - сказал посол.
Ранее сообщалось о многочисленных задержаниях северокорейских судов в Приморье за браконьерство. Так, одно из ЧП произошло 17 сентября в исключительной экономической зоне России - в районе банки Кито-Ямато российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались незаконным промыслом. При задержании экипаж одной из шхун оказал вооруженное сопротивление, в результате которого ранения получили пограничники, один из нападавших северокорейских рыбаков погиб. Всего был задержан 161 браконьер из КНДР.
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
31 октября, 12:59
Российский посол рассказал о числе случаев браконьерства рыбаков из КНДР
3101043
Обсудить 0
Александр МацегораКНДРРоссияВ мире
Рекомендуем
Жители Пхеньяна с флагом КНДР
Посол России рассказал, к чему может привести новый курс КНДР
Кибербезопасность
Власти Нового Орлеана объявили режим ЧС после кибератаки
Столкновения протестующих с полицией в Гонконге
В Гонконге задержали подростков по подозрению в убийстве на протестах
Мексиканские полицейские
В Мексике обнаружили части тел четырех похищенных ранее полицейских
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков предсказал "мрачный сценарий" для Европы
Бессонница
Названы вызывающие бессонницу продукты
Посол России в КНДР Александр Мацегора
Посол России рассказал, что мешает российскому бизнесу работать с КНДР
Акция протеста против изменеия климата в Лондоне
Убить миллиард коров и уволить миллионы людей, чтобы спасти Землю
Компрессорная установка месторождения природного газа
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Прохожие на Красной площади в городе Москве
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Российско-индийские учения Индра
Военные полицейские следят за порядком на учениях "Индра"
Цветы и свечи во время акции памяти Павла Шеремета в Киеве. 20 июля 2017
Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Покупательница в отделе алкогольной продукции в магазине.
Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупке алкоголя
Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал второе за неделю ДТП с сыном Валерии
Обсуждение и решение Наставника. Команда Гагариной - Нокауты - Голос - Сезон 8
Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу "Голос"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30В партии "Яблоко" сменился председатель
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
23:10В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Лента новостейМолния