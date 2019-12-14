Посол России предложил КНДР решение проблемы с браконьерством

"В какой-то степени (браконьерство - ред.) было связано с тем, что корейцы квот не получили. Как нам объяснили корейцы в руководстве минрыбхоза, когда имеют квоты законные, рыбаки не допускают нелегалов ловить рыбу там, где работают минрыбхозовские суда, а там абсолютная вольница пошла... Мы с корейцами говорим жестко: пока не наведете порядок со своим браконьерством, ни о каких квотах не может быть речи. Мы должны создать с вами серьезную двустороннюю структуру, которая будет выявлять каждый случай браконьерства и делать все, чтобы этого не повторилось", - отметил Мацегора в эфире радио "Владивосток".