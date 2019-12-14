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Экс-глава южнокорейской LG умер в возрасте 94 лет
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РИА Новости

Экс-глава южнокорейской LG умер в возрасте 94 лет

06:32 14.12.2019 (обновлено: 06:59 14.12.2019)
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© AP Photo / Lee Jin-manЛоготип компании LG Electronics в Сеуле, Южная Корея
Логотип компании LG Electronics в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Lee Jin-man
Логотип компании LG Electronics в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото
СЕУЛ, 14 дек – РИА Новости. Почетный председатель корпорации LG Ку Чжа Гён скончался в возрасте 94 лет, передает агентство Рёнхап.
Родившийся в 1925 году Ку Чжа Гён унаследовал пост главы LG от своего отца и основателя корпорации Ку Ин Хве в 1970 году в возрасте 45 лет. После четверти века на этом посту в 1995 году он передал управление корпорацией, получившей международную известность (в частности, благодаря продукции LG Electronics), своему сыну Ку Бон Му, который также скончался в 2018 году после 23 лет руководства конгломератом. До 2015 года Ку Чжа Гён сохранял должность в совете директоров фонда LG Welfare Foundation.
Супруга Ку Чжа Гёна Ха Чжон Им скончалась в январе 2008 года.
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