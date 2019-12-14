Экс-глава южнокорейской LG умер в возрасте 94 лет

Родившийся в 1925 году Ку Чжа Гён унаследовал пост главы LG от своего отца и основателя корпорации Ку Ин Хве в 1970 году в возрасте 45 лет. После четверти века на этом посту в 1995 году он передал управление корпорацией, получившей международную известность (в частности, благодаря продукции LG Electronics), своему сыну Ку Бон Му, который также скончался в 2018 году после 23 лет руководства конгломератом. До 2015 года Ку Чжа Гён сохранял должность в совете директоров фонда LG Welfare Foundation.