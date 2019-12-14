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2019-12-14T06:59+0300
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Блумберг сообщил о краже данных 29 тысяч сотрудников Facebook
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РИА Новости

Блумберг сообщил о краже данных 29 тысяч сотрудников Facebook

06:27 14.12.2019 (обновлено: 06:59 14.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтенд компании Facebook
Стенд компании Facebook
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Стенд компании Facebook. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Жесткие диски с банковскими данными и прочей личной информацией 29 тысяч сотрудников Facebook, работавших в компании в 2018 году, украли из машины сотрудника соцсети, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на письмо Facebook, распространенное среди своих сотрудников.
По данным агентства, на незашифрованных жестких дисках находились данные с именами сотрудников, номерами их банковских счетов и последними четырьмя цифрами номеров их социального страхования, а также данные о зарплатах и бонусах.
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"Мы сотрудничали с правоохранительными органами в ходе их расследования недавнего взлома автомобиля и кражи сумки сотрудника, в которой находилось оборудование компании с хранившейся на нем бухгалтерской информацией", - заявила пресс-секретарь компании, которую цитирует агентство. По ее словам, на украденных носителях не было данных о пользователях социальной сети.
Пресс-секретарь также отметила, что, по всей видимости, речь идет об обычной краже, а не о попытке украсть именно данные сотрудников Facebook.
Взлом автомобиля произошел еще 17 ноября, пропажа жестких дисков была обнаружена через три дня - 20 ноября. Facebook начала предупреждать пострадавших сотрудников только в пятницу, 13 декабря.
Как отмечает агентство, ограбленный сотрудник не должен был выносить жесткие диски из офиса. Компания сообщила, что предприняла в его отношении дисциплинарные меры.
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Facebook, Inc.ПроисшествияВ мире
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