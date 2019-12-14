Врачи обследовали президента Уругвая на рак

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Клинические исследования результатов лечения президента Уругвая Клинические исследования результатов лечения президента Уругвая Табаре Васкеса показывают отсутствие каких-либо признаков рака, сообщается в пресс-релизе на сайте администрации президента.

"Президент Табаре Васкес прошел вчера клинические исследования по оценке результатов лечения. Результаты показали, что реакция (на лечение - ред.) была удовлетворительной, без каких-либо текущих признаков заболевания", - говорится в релизе.

Васкес продолжит проходить регулярные проверки и осуществлять свои обязанности в качестве президента.

Летом сообщалось, что Васкес начал курс лучевой терапии после обнаружения рака легкого. Ранее сам Васкес, который по образованию является онкологом, сообщил журналистам, что у него обнаружено злокачественное образование в правом легком.

Во время своего первого срока (2005-2010 годы) Васкес развернул большую антитабачную кампанию, страна даже судилась с одним из крупнейших производителей сигарет Philip Morris. По статистике с 2005 года курить в Уругвае бросили 294 тысячи человек.