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Врачи обследовали президента Уругвая на рак
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РИА Новости

Врачи обследовали президента Уругвая на рак

06:19 14.12.2019
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Клинические исследования результатов лечения президента Уругвая Табаре Васкеса показывают отсутствие каких-либо признаков рака, сообщается в пресс-релизе на сайте администрации президента.
"Президент Табаре Васкес прошел вчера клинические исследования по оценке результатов лечения. Результаты показали, что реакция (на лечение - ред.) была удовлетворительной, без каких-либо текущих признаков заболевания", - говорится в релизе.
Васкес продолжит проходить регулярные проверки и осуществлять свои обязанности в качестве президента.
Летом сообщалось, что Васкес начал курс лучевой терапии после обнаружения рака легкого. Ранее сам Васкес, который по образованию является онкологом, сообщил журналистам, что у него обнаружено злокачественное образование в правом легком.
Во время своего первого срока (2005-2010 годы) Васкес развернул большую антитабачную кампанию, страна даже судилась с одним из крупнейших производителей сигарет Philip Morris. По статистике с 2005 года курить в Уругвае бросили 294 тысячи человек.
В Уругвае в конце ноября прошли президентские выборы, на которых победу одержал кандидат от правоцентристской Национальной партии Луис Лакалье Поу. Он вступит в должность 1 марта 2020 года.
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Табаре ВаскесУругвайВ мире
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