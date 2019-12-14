В Мексике обнаружили части тел четырех похищенных ранее полицейских

По словам комиссара, неизвестно, кто несет ответственность за нападение, произошедшее в среду. В ходе атаки на здания силовых структур были убиты трое стражей порядка, судья и еще четверо полицейских были захвачены в плен. Позднее нападавшие отпустили захваченного в плен судью.