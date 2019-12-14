В Мексике обнаружили части тел четырех похищенных ранее полицейских

МЕХИКО, 14 дек — РИА Новости. Власти Мексики сообщили об обнаружении в штате Гуанахуато в Центральной Мексике мешков с телами полицейских, похищенных при атаке на отделение полиции города Вильяграна.
"Останки, обнаруженные в пятницу, принадлежат офицерам, похищенным преступной группой в среду после нападения на объекты региональных правоохранительных органов Вильяграна", — сообщила комиссар по вопросам безопасности штата София Уэтт Лопес, слова чиновницы приводит издание Milenio.
По словам комиссара, неизвестно, кто несет ответственность за нападение, произошедшее в среду. В ходе атаки на здания силовых структур были убиты трое стражей порядка, судья и еще четверо полицейских были захвачены в плен. Позднее нападавшие отпустили захваченного в плен судью.