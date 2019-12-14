В Приморье возбудили дело об обмане более 30 клиентов оконной фирмы

ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Полицейские в Приморье возбудили уголовное дело после обращения клиентов компании "Окна Эталон", с которых она взяла более 2,7 миллиона рублей, но не поставила окна, сообщает региональное УМВД.
В дежурную часть отдела полиции начали поступать сообщения жителей Владивостока о том, что компания не выполняет условий договоров по установке оконных конструкций.
"От действий сотрудников компании пострадали более 30 граждан. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 2,7 миллиона рублей. По фактам невыполнения условий договоров возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Пострадавшим от действий сотрудников компании предлагают обращаться в полицию.
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