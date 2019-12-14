В Приморье возбудили дело об обмане более 30 клиентов оконной фирмы

"От действий сотрудников компании пострадали более 30 граждан. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 2,7 миллиона рублей. По фактам невыполнения условий договоров возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.