СМИ: Моралес в Аргентине будет жить недалеко от границы с Боливией

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес будет жить в аргентинском городе Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран, который находится менее чем в часе езды от границы с Боливией, сообщает аргентинское издание Expreso de Salta со ссылкой на источники.
По информации издания, Моралес поселится в городе на следующей неделе, откуда будет руководить президентской кампанией его партии "Движение к социализму" (MAS) на выборах 2020 года.
"Там же разместится бывший вице-президент Альваро Гарсия Линера, среди других 12 человек, которые работают вместе с экс-президентом", - отмечает издание.
Моралес будет проживать в Аргентине, которая предоставила ему политическое убежище, в доме, снятом в аренду, бывшего президента будет охранять федеральная полиция.
Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул Боливию. Сначала Моралес перебрался в Мексику, однако на этой неделе прибыл в Аргентину в качестве беженца. Вслед за Моралесом ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Де-факто власти Боливии объявили о проведении новых всеобщих выборов в стране, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах.
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