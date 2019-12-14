СМИ: Моралес в Аргентине будет жить недалеко от границы с Боливией

По информации издания, Моралес поселится в городе на следующей неделе, откуда будет руководить президентской кампанией его партии "Движение к социализму" (MAS) на выборах 2020 года.

Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул Боливию. Сначала Моралес перебрался в Мексику, однако на этой неделе прибыл в Аргентину в качестве беженца. Вслед за Моралесом ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Де-факто власти Боливии объявили о проведении новых всеобщих выборов в стране, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах.