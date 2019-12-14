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2019-12-14T05:10+0300
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Полицейский из ФРГ рассказал, как не стать жертвой теракта в Новый год
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РИА Новости

Полицейский из ФРГ рассказал, как не стать жертвой теракта в Новый год

05:07 14.12.2019 (обновлено: 05:10 14.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновПосетители ярмарки на Красной площади
Посетители ярмарки на Красной площади
© РИА Новости / Максим Блинов
Посетители ярмарки на Красной площади. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 дек – РИА Новости. Глава берлинского подразделения германского профсоюза полиции Бодо Пфальцграф рассказал РИА Новости, как вести себя на новогодних уличных гуляниях и других мероприятиях, чтобы не стать жертвой теракта или другой чрезвычайной ситуации, насколько велика террористическая угроза в ФРГ и есть ли способы противостоять этому.
В конце ноября в Германии традиционно открываются рождественские ярмарки. Пфальцграф рекомендует людям выбирать рождественские ярмарки, которые, например, предлагают контроль на входе, где есть охрана.
"Поскольку тогда уже можно предположить, что ситуация там организована должным образом. Нужно веселиться, но, если вы слишком пьяны, вы хуже можете оценить опасную ситуацию для себя и других. Так что второй совет - не пейте слишком много. Третий совет - не носите с собой слишком много вещей, не берите ни огромных рюкзаков, ни чемоданов. Вы должны экипироваться так, чтобы вы могли легко сменить местоположение. Вы должны присматривать за своими вещами, чтобы ничего не забыть и не подвергнуться ограблению. Ценные объекты следует носить ближе к телу", - заявил Пфальцграф.
По словам полицейского, "важно и разумно немедленно сообщить охране о подозрительных предметах или подозрительном поведении на рождественской ярмарке", поскольку "может быть так, что никто, кроме вас, не обратил на это внимание". Он добавил, что "работа служб безопасности всегда зависит от взаимодействия с людьми, которые тоже следят за ситуацией". Если же теракт все же произошел, например, слышна стрельба, то "в этом случае нужно постараться как можно быстрее покинуть район и оказаться в безопасности, присматривая за другими людьми, особенно за пожилыми и детьми", считает глава профсоюза полиции Берлина.
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Отвечая на вопрос о российских туристах, которые любят посещать рождественские гуляния и другие уличные мероприятия за рубежом, Пфальцграф заявил, что, "когда вы путешествуете в туристической группе, очень важно поддерживать связь друг с другом и как можно более организованно покинуть опасное место, чтобы впоследствии можно было установить, что все в группе находятся в безопасности".
Девятнадцатого декабря 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был впоследствии убит в Милане в перестрелке с полицией. Он был связан с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)*.
По словам Пфальцграфа, "всегда есть скрытая опасность террористического нападения в каждой стране мира, где существует соответствующая угроза". Однако в настоящее время в Германии "нет повышенного риска", и, "если вести себя немного благоразумно, можно хорошо повеселиться на рождественской ярмарке". Он отметил, что технические заграждения, которые начали применять организаторы зимних ярмарок после теракта 2016 года, постоянно совершенствуются, "поэтому можно предположить, что меры безопасности в реальных "горячих точках" с точки зрения возможных террористических атак будут действительно высокими".
"Кроме того, власти попросили организаторов рождественских ярмарок предоставить концепции безопасности, а это означает, что качественные концепции были разработаны, они рассмотрены и будут реализованы. Все это означает - у нас есть более высокие стандарты безопасности на рождественских ярмарках. Мы, как немецкий полицейский союз, можем это только приветствовать", - добавил он.
В конце октября глава федерального ведомства уголовной полиции Хольгер Мюнх в интервью газете Rheinische Post заявлял, что после теракта на рождественской ярмарке в Берлине в конце 2016 года в Германии предотвращены семь терактов.
"К сожалению, в мире есть много угрожающе сумасшедших людей, исповедующих исламский террор. Это можно увидеть сегодня в лагерях в Сирии, где люди по-прежнему связаны с ИГ*, хотя группировки там больше нет. Так что это будет по-прежнему присутствовать в нашей жизни, я в этом уверен. Единственный путь - хорошее сотрудничество спецслужб, все остальное не имеет никакого смысла. Любой, кто не сотрудничает в вопросах терроризма во всем мире, усиливает террористов. Я могу с уверенностью сказать за Германию, что эти семь предотвращенных атак не были бы предотвращены, если бы мы не получили соответствующую информацию от дружественных разведывательных служб. В этом контексте нужно думать об изменившейся архитектуре безопасности", – считает Пфальцграф.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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