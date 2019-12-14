Круглые очки Джона Леннона ушли с молотка почти за 200 тысяч долларов

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Легендарные круглые очки Легендарные круглые очки Джона Леннона были проданы на аукционе за 137,5 тысячи фунтов стерлингов (чуть более 183 тысяч долларов), сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's

В 1966 году Джону Леннону досталась эта пара круглых очков для подготовки к его роли в фильме Ричарда Лестера "Как я выиграл войну", и очень скоро этот аксессуар стал прочно ассоциироваться с образом музыканта.

Бывший водитель барабанщика Beatles Ринго Стара Алан Херринг, выставивший очки на продажу, рассказал, что очки попали к нему летом 1968 года. В описании к лоту указано, как Херринг заметил, что Леннон оставил эти очки на заднем сиденье машины, когда выходил из нее. Одна линза отсоединились от оправы, и водитель спросил, хочет ли Леннон, чтобы тот починил очки, на что музыкант ответил не беспокоиться, поскольку они были всего лишь "для образа".

Херринг рассказал, что впоследствии не пытался починить очки и сохранил их в таком состоянии, в каком Леннон их оставил в машине.