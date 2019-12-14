Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-14T04:59+0300
https://ria.ru/20191214/1562386092.html
Круглые очки Джона Леннона ушли с молотка почти за 200 тысяч долларов
https://cdn25.img.ria.ru/images/129707/71/1297077162_0:552:1596:1450_1036x0_80_0_0_56093a4d0b0f61e95a323e1cdaec8675.jpg
РИА Новости

Круглые очки Джона Леннона ушли с молотка почти за 200 тысяч долларов

04:56 14.12.2019 (обновлено: 04:59 14.12.2019)
383
© AP PhotoБританский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель Джон Леннон в фильме "How I Won the War", 1967 год
Британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель Джон Леннон в фильме How I Won the War, 1967 год
© AP Photo
Британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель Джон Леннон в фильме "How I Won the War", 1967 год. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Легендарные круглые очки Джона Леннона были проданы на аукционе за 137,5 тысячи фунтов стерлингов (чуть более 183 тысяч долларов), сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
В 1966 году Джону Леннону досталась эта пара круглых очков для подготовки к его роли в фильме Ричарда Лестера "Как я выиграл войну", и очень скоро этот аксессуар стал прочно ассоциироваться с образом музыканта.
Бывший водитель барабанщика Beatles Ринго Стара Алан Херринг, выставивший очки на продажу, рассказал, что очки попали к нему летом 1968 года. В описании к лоту указано, как Херринг заметил, что Леннон оставил эти очки на заднем сиденье машины, когда выходил из нее. Одна линза отсоединились от оправы, и водитель спросил, хочет ли Леннон, чтобы тот починил очки, на что музыкант ответил не беспокоиться, поскольку они были всего лишь "для образа".
Херринг рассказал, что впоследствии не пытался починить очки и сохранил их в таком состоянии, в каком Леннон их оставил в машине.
В итоге лот ушел за 137,5 тысячи фунтов стерлингов (немногим более 183 тысяч долларов) при эстимейте в 6-8 тысяч фунтов стерлингов (около 8-10,7 тысячи долларов). На сайте аукционного дома не указано, кто стал новым владельцем очков.
Наполеон I Бонапарт, портрет кисти Поля Делароша (1807)
30 ноября, 05:53
Сапоги Наполеона Бонапарта продали на аукционе за 117 тысяч евро
111001
Обсудить 1
КультураThe BeatlesSotheby'sДжон ЛеннонКультура
Рекомендуем
Стенд компании Facebook
Блумберг сообщил о краже данных 29 тысяч сотрудников Facebook
Массаж спины
Специалисты рассказали об опасностях тайского массажа
Логотип компании LG Electronics в Сеуле, Южная Корея
Экс-глава южнокорейской LG умер в возрасте 94 лет
Посетители ярмарки на Красной площади
Полицейский из ФРГ рассказал, как не стать жертвой теракта в Новый год
Бессонница
Названы вызывающие бессонницу продукты
Президент Боливии Эво Моралес
СМИ: Моралес в Аргентине будет жить недалеко от границы с Боливией
Деревья в инее на острове Татышева на реке Енисей в Красноярске
Медик рассказал, чем опасны для здоровья резкое похолодание и морозы
Суперлуние на космодроме Байконур
Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну
Обсуждение и решение Наставника. Команда Гагариной - Нокауты - Голос - Сезон 8
Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу "Голос"
Мексиканские полицейские
В Мексике обнаружили части тел четырех похищенных ранее полицейских
Британский певец Элтон Джон во время концертной программы Red Piano в спорткомплексе Олимпийский в Москве
Черновик песни Your Song Элтона Джона продали за 240 тысяч долларов
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков предсказал "мрачный сценарий" для Европы
Праздник
Астролог назвала ароматы, цвета и наряды для Года Крысы
Покупательница в отделе алкогольной продукции в магазине.
Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупке алкоголя
Кибербезопасность
Власти Нового Орлеана объявили режим ЧС после кибератаки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30В партии "Яблоко" сменился председатель
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
23:10В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Лента новостейМолния