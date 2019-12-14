Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупке алкоголя

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил россиянам о простых правилах, которые помогут выбрать безопасные и качественные алкогольные напитки. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Так, служба советует не приобретать алкоголь в местах несанкционированной торговли (в павильонах, киосках или с рук), а также в интернете, где торговля спиртным запрещена.

"Приобретая продукцию таким образом, вы подвергаете риску свое здоровье и жизнь", — говорится в сообщении.

Проверить легальность каждой конкретной бутылки поможет бесплатное приложение для смартфона "АнтиКонтрафакт Алко", добавили в службе.

Покупать спиртное следует только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию. Кроме того, на бутылке или коробке должны быть акцизные марки (это не касается пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), причем название на марке должно совпадать с названием на этикетке.