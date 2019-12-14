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Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупке алкоголя
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РИА Новости

Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупке алкоголя

04:41 14.12.2019 (обновлено: 12:05 14.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПокупательница в отделе алкогольной продукции в магазине.
Покупательница в отделе алкогольной продукции в магазине.
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Покупательница в отделе алкогольной продукции в магазине.. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил россиянам о простых правилах, которые помогут выбрать безопасные и качественные алкогольные напитки. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Так, служба советует не приобретать алкоголь в местах несанкционированной торговли (в павильонах, киосках или с рук), а также в интернете, где торговля спиртным запрещена.
"Приобретая продукцию таким образом, вы подвергаете риску свое здоровье и жизнь", — говорится в сообщении.
Проверить легальность каждой конкретной бутылки поможет бесплатное приложение для смартфона "АнтиКонтрафакт Алко", добавили в службе.
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Покупать спиртное следует только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию. Кроме того, на бутылке или коробке должны быть акцизные марки (это не касается пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), причем название на марке должно совпадать с названием на этикетке.
Роспотребнадзор также напомнил, что алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, людям с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения.
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