Медик рассказал, чем опасны для здоровья резкое похолодание и морозы

Деревья в инее на острове Татышева на реке Енисей в Красноярске. Архивное фото

Деревья в инее на острове Татышева на реке Енисей в Красноярске

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Резкое понижение температуры и продолжительный период аномальных морозов плохо сказываются на здоровье человека и могут привести к гипоксии, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук профессор Борис Ревич.

Согласно прогнозам Гидрометцентра , этой зимой в России будут чаще обычного отмечаться резкие перепады температуры. С начала зимы подобные аномальные скачки с резким понижением температуры на 20-25 градусов наблюдались в Сибири. Сейчас очередное резкое похолодание отмечается в ее западной части.

"Представьте себе кровеносную систему как систему большого количества трубок и трубочек. Они функционируют, чтобы доставить кислород к сердцу и головному мозгу. В пожилом возрасте эластичность этих трубочек несколько меняется, и показатели вязкости крови так же. Это очень важно, потому что какие-то значительные нарушения могут привести к инсультам. Происходит сбой в снабжении кислородом. Это самое главное, что может быть. Могут быть легкие варианты гипоксии, то есть недостатка кислорода из-за сужения сосудов во время холодов", — сказал Ревич.

Эксперт отметил, что угольные ТЭЦ и сопровождающие их работу выбросы усугубляют неблагоприятное воздействие на организм. Согласно проведенным ранее исследованиям, достоверно установлена связь между волнами холода и смертностью лиц старше 65 лет.

"В Красноярске ситуация очень тяжелая. Тяжелые климатические условия и очень высокий уровень загрязнения окружающей среды. Зимой риски для здоровья повышаются из-за отопления. В Красноярске оно преимущественно от угольных ТЭЦ, а значит, в воздух попадает много мелких взвешенных частиц. Их концентрация в атмосферном воздухе растет", — пояснил Ревич.

Ученый отметил, что людям пожилого возраста необходимо контролировать давление и следить за здоровьем.

"Усиленное внимание на собственное самочувствие, должен быть включен режим повышенного внимания к своему здоровью. Не болит ли голова, нет ли каких-то симптомов, что хочется прилечь, отдохнуть на несколько минут. Лучше прилечь, если это возможно", — сказал эксперт.