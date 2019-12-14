Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-14T16:57+0300
https://ria.ru/20191214/1562385954.html
Медик рассказал, чем опасны для здоровья резкое похолодание и морозы
https://cdn25.img.ria.ru/images/153306/82/1533068216_0:259:3182:2048_1036x0_80_0_0_c2c31031810fa5ab0d364e070cf950d0.jpg
РИА Новости

Медик рассказал, чем опасны для здоровья резкое похолодание и морозы

04:35 14.12.2019 (обновлено: 16:57 14.12.2019)
4871
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДеревья в инее на острове Татышева на реке Енисей в Красноярске
Деревья в инее на острове Татышева на реке Енисей в Красноярске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Деревья в инее на острове Татышева на реке Енисей в Красноярске. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Резкое понижение температуры и продолжительный период аномальных морозов плохо сказываются на здоровье человека и могут привести к гипоксии, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук профессор Борис Ревич.
Согласно прогнозам Гидрометцентра, этой зимой в России будут чаще обычного отмечаться резкие перепады температуры. С начала зимы подобные аномальные скачки с резким понижением температуры на 20-25 градусов наблюдались в Сибири. Сейчас очередное резкое похолодание отмечается в ее западной части.
Прохожие на улицах Москвы
9 ноября, 16:17
Врач рассказал, в каком случае на холоде может остановиться сердце
"Представьте себе кровеносную систему как систему большого количества трубок и трубочек. Они функционируют, чтобы доставить кислород к сердцу и головному мозгу. В пожилом возрасте эластичность этих трубочек несколько меняется, и показатели вязкости крови так же. Это очень важно, потому что какие-то значительные нарушения могут привести к инсультам. Происходит сбой в снабжении кислородом. Это самое главное, что может быть. Могут быть легкие варианты гипоксии, то есть недостатка кислорода из-за сужения сосудов во время холодов", — сказал Ревич.
Эксперт отметил, что угольные ТЭЦ и сопровождающие их работу выбросы усугубляют неблагоприятное воздействие на организм. Согласно проведенным ранее исследованиям, достоверно установлена связь между волнами холода и смертностью лиц старше 65 лет.
Имбирный чай
21 ноября, 03:14
Врачи советуют в холода пить чай с медом и не злоупотреблять глинтвейном
"В Красноярске ситуация очень тяжелая. Тяжелые климатические условия и очень высокий уровень загрязнения окружающей среды. Зимой риски для здоровья повышаются из-за отопления. В Красноярске оно преимущественно от угольных ТЭЦ, а значит, в воздух попадает много мелких взвешенных частиц. Их концентрация в атмосферном воздухе растет", — пояснил Ревич.
Ученый отметил, что людям пожилого возраста необходимо контролировать давление и следить за здоровьем.
"Усиленное внимание на собственное самочувствие, должен быть включен режим повышенного внимания к своему здоровью. Не болит ли голова, нет ли каких-то симптомов, что хочется прилечь, отдохнуть на несколько минут. Лучше прилечь, если это возможно", — сказал эксперт.
Он также уточнил, что аккуратно надо быть со сменой медикаментозных препаратов и при возможности проконсультироваться с кардиологом или неврологом.
Замерзшая девушка
3 января 2018, 08:00РИА Наука
Смерть от мороза: врач поведал леденящие душу подробностиСмерть от мороза: врач поведал леденящие душу подробности
1567430
Обсудить 2
ЗдоровьеОбщество
Рекомендуем
Бессонница
Названы вызывающие бессонницу продукты
Прохожие на Красной площади в городе Москве
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков предсказал "мрачный сценарий" для Европы
Певица София Ротару
Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
Обсуждение и решение Наставника. Команда Гагариной - Нокауты - Голос - Сезон 8
Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу "Голос"
Покупательница в отделе алкогольной продукции в магазине.
Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупке алкоголя
Сухарева башня
"Москва в страхе". Какое послание оставил "колдун с Сухаревой башни"
Женщина выгуливает собак у Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь в Новосибирске
Гидрометцентр прогнозирует сильное понижение температуры в Сибири
Акция протеста против изменеия климата в Лондоне
Убить миллиард коров и уволить миллионы людей, чтобы спасти Землю
Лапы рыжего котенка
В Таиланде родился котенок с двумя головами
Компрессорная установка месторождения природного газа
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Девушка выбирает правильное питание
Врачи рассказали, от какой еды образуются камни в почках
Участник Поля чудес отгадал слово с ошибкой и победил
Участник "Поля чудес" отгадал слово с ошибкой и победил
Участник Поля чудес отгадал слово с ошибкой и победил
Якубович прокомментировал ошибку на "Поле чудес"
Кадр из клипа Лиуса Фонси на песню Despacito
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30В партии "Яблоко" сменился председатель
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
23:10В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Лента новостейМолния