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2019-12-14T03:56+0300
https://ria.ru/20191214/1562385843.html
Boeing отказался бороться за тендер Пентагона на разработку МБР
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РИА Новости

Boeing отказался бороться за тендер Пентагона на разработку МБР

03:56 14.12.2019
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CC0 / United States Air Force / Запуск американской баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III
Запуск американской баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III
CC0 / United States Air Force /
Запуск американской баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Компания Boeing отказалась участвовать в конкурсе за получение тендера Пентагона в 85 миллиардов долларов на разработку межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на замену Minuteman III, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании.
"Boeing разочарованы тем, что не смогли представить заявку", - приводит агентство заявление. Единственным претендентом на тендер остается компания Northrop Grumman.
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В пятницу компания Boeing приняла окончательное решение не принимать участие в конкурсе на реализацию программы. Еще в июле компания поднимала вопрос несправедливости конкуренции.
Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего США располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
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Minuteman IIIThe Boeing CompanyМинистерство обороны СШАСШАБезопасностьВ мире
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