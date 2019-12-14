Boeing отказался бороться за тендер Пентагона на разработку МБР

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Компания Boeing отказалась участвовать в конкурсе за получение тендера Пентагона в 85 миллиардов долларов на разработку межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на замену Minuteman III, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании.
"Boeing разочарованы тем, что не смогли представить заявку", - приводит агентство заявление. Единственным претендентом на тендер остается компания Northrop Grumman.
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Пентагон намерен модернизировать межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III (Минитмен-III), объем программы оценивается в 85 миллиардов долларов.
В пятницу компания Boeing приняла окончательное решение не принимать участие в конкурсе на реализацию программы. Еще в июле компания поднимала вопрос несправедливости конкуренции.
Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего США располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
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