Москвичам пообещали потепление на следующей неделе

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Температура в Москве в ближайший понедельник повысится до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, существенных изменений погоды в Москве не прогнозируется, температурный режим будет достаточно однородным.
"В субботу без осадков и иногда солнышко появится, 15 декабря температура не меняется, но более плотная облачность и даже днем небольшой мокрый снег и дождь, а 16 декабря очередное повышение температуры: днем до 5 градусов выше нуля", - заявил Вильфанд.