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Москвичам пообещали потепление на следующей неделе
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РИА Новости

Москвичам пообещали потепление на следующей неделе

03:48 14.12.2019 (обновлено: 03:57 14.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтражение в луже новогодней елки
Отражение в луже новогодней елки
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Отражение в луже новогодней елки. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Температура в Москве в ближайший понедельник повысится до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, существенных изменений погоды в Москве не прогнозируется, температурный режим будет достаточно однородным.
"В субботу без осадков и иногда солнышко появится, 15 декабря температура не меняется, но более плотная облачность и даже днем небольшой мокрый снег и дождь, а 16 декабря очередное повышение температуры: днем до 5 градусов выше нуля", - заявил Вильфанд.
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