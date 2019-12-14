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Гидрометцентр прогнозирует сильное понижение температуры в Сибири
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РИА Новости

Гидрометцентр прогнозирует сильное понижение температуры в Сибири

03:36 14.12.2019 (обновлено: 09:17 14.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖенщина выгуливает собак у Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь в Новосибирске
Женщина выгуливает собак у Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Женщина выгуливает собак у Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь в Новосибирске. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Понижение температуры на 25 градусов в ближайшие три дня ожидает Западную Сибирь и Красноярский край, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Регион, где наиболее заметно меняется температурный режим. Буквально за три дня температура понизится, это уже происходит, и придут опять сибирские морозы. Связано это с тем, что устанавливается антициклональный режим погоды над Западной Сибирью и Красноярским краем. За два-три дня температура понизится на 20-25 градусов и станет ближе к норме, будут морозы до 30-35 градусов", — сообщил Вильфанд.
Он также уточнил, что оттепель, которая сейчас наблюдается на юге Западной Сибири, сменится сильными морозами.
Морозы в Новосибирске
12 декабря, 09:42
Россиян предупредили о волнах холода зимой
131092004
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Западная СибирьРоман ВильфандГидрометцентрКрасноярский крайОбщество
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