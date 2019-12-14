Гидрометцентр прогнозирует сильное понижение температуры в Сибири

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Понижение температуры на 25 градусов в ближайшие три дня ожидает Западную Сибирь и Красноярский край, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Регион, где наиболее заметно меняется температурный режим. Буквально за три дня температура понизится, это уже происходит, и придут опять сибирские морозы. Связано это с тем, что устанавливается антициклональный режим погоды над Западной Сибирью и Красноярским краем. За два-три дня температура понизится на 20-25 градусов и станет ближе к норме, будут морозы до 30-35 градусов", — сообщил Вильфанд.
Он также уточнил, что оттепель, которая сейчас наблюдается на юге Западной Сибири, сменится сильными морозами.
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