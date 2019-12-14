Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Луну в космическом корабле "Орел" из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль может доставить к естественному спутнику Земли. Это следует из материалов Ракетно-космической корпорации "Энергия" (разработчик корабля), имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, корабль может доставить на орбиту Луны полезный груз суммарной массой 420 килограммов, включая четырех членов экипажа и 100 килограммов собственно груза. Таким образом, вес каждого космонавта, учитывая скафандр, должен быть не более 80 килограммов. Для полетов на корабле "Орел" в настоящее время разрабатывается новый летный скафандр "Сокол-М", который будет иметь массу десять килограммов. Соответственно, без скафандра космонавт на Земле должен весить 70 килограммов.

Таким образом, полететь на Луну может не каждый российский космонавт, поскольку сейчас в отряд отбираются кандидаты весом от 50 до 90 килограммов.

Ранее РИА Новости стало известно о "перевесе" на 2,3 тонны массы самого корабля "Орел". Это не мешает ему проходить летные испытания на околоземной орбите, поскольку грузоподъемности ракеты "Ангара" для этого достаточно, но в ограничение по массе для полетов к Луне корабль не укладывается.