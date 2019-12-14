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2019-12-14T10:08+0300
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Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну
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РИА Новости

Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну

03:31 14.12.2019 (обновлено: 10:08 14.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСуперлуние на космодроме "Байконур"
Суперлуние на космодроме Байконур
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Суперлуние на космодроме "Байконур". Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Луну в космическом корабле "Орел" из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль может доставить к естественному спутнику Земли. Это следует из материалов Ракетно-космической корпорации "Энергия" (разработчик корабля), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, корабль может доставить на орбиту Луны полезный груз суммарной массой 420 килограммов, включая четырех членов экипажа и 100 килограммов собственно груза. Таким образом, вес каждого космонавта, учитывая скафандр, должен быть не более 80 килограммов. Для полетов на корабле "Орел" в настоящее время разрабатывается новый летный скафандр "Сокол-М", который будет иметь массу десять килограммов. Соответственно, без скафандра космонавт на Земле должен весить 70 килограммов.
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Таким образом, полететь на Луну может не каждый российский космонавт, поскольку сейчас в отряд отбираются кандидаты весом от 50 до 90 килограммов.
Ранее РИА Новости стало известно о "перевесе" на 2,3 тонны массы самого корабля "Орел". Это не мешает ему проходить летные испытания на околоземной орбите, поскольку грузоподъемности ракеты "Ангара" для этого достаточно, но в ограничение по массе для полетов к Луне корабль не укладывается.
Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется уже десять лет. Согласно текущим планам, впервые он должен отправиться на орбиту в 2023 году. В 2029 году планируется облет на нем Луны, а в 2030-м — высадка российских космонавтов на ее поверхность.
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10 декабря, 03:36РИА Наука
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Хочу стать космонавтомЛунаКосмос - РИА НаукаРКК "Энергия"
Популярные комментарии
Кот, которого не пустили в самолет, посмеется:"Так вам и надо".
14 декабря, 03:35
sizif8
2100002
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