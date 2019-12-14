Трамп внес в конгресс дополненную торговую сделку с Мексикой и Канадой

"Соглашение создаст значительное число новых возможностей для американских работников, фермеров и бизнесменов — откроет рынки в Канаде и Мексики и снимет барьеры на пути товаров, услуг и инвестиций США", - пишет Трамп в уведомлении конгрессу.

"Утверждение этого соглашения в наших национальных интересах. Рассчитываю на то, что конгресс быстро одобрит его", - уточнил Трамп.

Договор пересматривает правила доступа участников на внутренние рынки друг друга, тарифы и некоторые нормы трудового законодательства. Ожидается, что новые нормы вступят в силу в июне 2020 года.

Новое соглашение о свободной торговле Мексики с США и Канадой USMCA (T-MEC в Мексике) было подписано лидерами трех стран в ноябре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.