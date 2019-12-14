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Трамп внес в конгресс дополненную торговую сделку с Мексикой и Канадой
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РИА Новости

Трамп внес в конгресс дополненную торговую сделку с Мексикой и Канадой

03:23 14.12.2019 (обновлено: 03:25 14.12.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisГлава Мексики Энрике Пенья Ньето, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо после подписания торгового соглашения USMCA. 30 ноября 2018
Глава Мексики Энрике Пенья Ньето, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо после подписания торгового соглашения USMCA. 30 ноября 2018
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Глава Мексики Энрике Пенья Ньето, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо после подписания торгового соглашения USMCA. 30 ноября 2018. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп внес в конгресс для утверждения дополненную торговую сделку с Мексикой и Канадой (USMCA), говорится в уведомлении Белого дома.
На этой неделе представители трех стран подписали пересмотренное соглашение, в которое были внесены изменения по настоянию демократов в конгрессе США. Мексиканский сенат уже одобрил договор, ожидаются аналогичные шаги США и Канады.
"Соглашение создаст значительное число новых возможностей для американских работников, фермеров и бизнесменов — откроет рынки в Канаде и Мексики и снимет барьеры на пути товаров, услуг и инвестиций США", - пишет Трамп в уведомлении конгрессу.
"Утверждение этого соглашения в наших национальных интересах. Рассчитываю на то, что конгресс быстро одобрит его", - уточнил Трамп.
Работа над пересмотром положений Североамериканского договора о свободной торговле (НАФТА) началась в 2017 году и была отмечена рядом конфликтов, включая угрозы США ввести пошлины на товары из Канады и Мексики.
Договор пересматривает правила доступа участников на внутренние рынки друг друга, тарифы и некоторые нормы трудового законодательства. Ожидается, что новые нормы вступят в силу в июне 2020 года.
Новое соглашение о свободной торговле Мексики с США и Канадой USMCA (T-MEC в Мексике) было подписано лидерами трех стран в ноябре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи на саммите НАТО в Великобритании
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Дональд ТрампКонгресс СШАКанадаМексикаСШАВ миреЭкономика
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