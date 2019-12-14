Аваков заявил, что для расследования убийства Шеремета нужны силы СБУ

КИЕВ, 14 дек – РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что для установления заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета нужна помощь Службы безопасности и разведки.
"Для того чтобы определить заказчиков, мне нужна помощь. Мне не хватит Генеральной прокуратуры. Нужно с СБУ говорить и нужно говорить с главным управлением разведки. Я уже имел контакт с главой СБУ. Он уже встречался с главой полиции, мы подключим определенные наши возможности", - заявил Аваков в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".
В четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при взрыве автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".