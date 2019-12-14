Аваков заявил, что для расследования убийства Шеремета нужны силы СБУ

"Для того чтобы определить заказчиков, мне нужна помощь. Мне не хватит Генеральной прокуратуры. Нужно с СБУ говорить и нужно говорить с главным управлением разведки. Я уже имел контакт с главой СБУ. Он уже встречался с главой полиции, мы подключим определенные наши возможности", - заявил Аваков в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".