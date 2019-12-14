Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-14T03:02+0300
https://ria.ru/20191214/1562385593.html
Аваков заявил, что для расследования убийства Шеремета нужны силы СБУ
https://cdn24.img.ria.ru/images/107491/78/1074917821_0:388:2678:1894_1036x0_80_0_0_4c56369e562388f577abf1ebaba8e15f.jpg
РИА Новости

Аваков заявил, что для расследования убийства Шеремета нужны силы СБУ

03:02 14.12.2019
575
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава МВД Украины Арсен Аваков
Глава МВД Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Глава МВД Украины Арсен Аваков. Архивное фото
КИЕВ, 14 дек – РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что для установления заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета нужна помощь Службы безопасности и разведки.
"Для того чтобы определить заказчиков, мне нужна помощь. Мне не хватит Генеральной прокуратуры. Нужно с СБУ говорить и нужно говорить с главным управлением разведки. Я уже имел контакт с главой СБУ. Он уже встречался с главой полиции, мы подключим определенные наши возможности", - заявил Аваков в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".
В четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при взрыве автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Вчера, 02:36
Аваков сообщил об обнаружении мины в ходе обысков по делу Шеремета
083105
Ситуация на УкраинеУбийство журналиста Павла ШереметаАрсен АваковСлужба безопасности УкраиныПавел ШереметУкраинаВ мире
Рекомендуем
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков сообщил об обнаружении мины в ходе обысков по делу Шеремета
Цветы и свечи во время акции памяти Павла Шеремета в Киеве. 20 июля 2017
Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета
Участок строительства газопровода Северный поток — 2
В Госдуме оценили заявление Украины о "Северном потоке — 2"
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков предсказал "мрачный сценарий" для Европы
Андрей Антоненко
Экс-сослуживец рассказал об обвиняемых в убийстве Шеремета
Основатель Blackwater американец Эрик Принс. 2007 год
СМИ: основатель ЧВК Academi тайно встретился с властями Венесуэлы
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции
Песков прокомментировал переговоры "на повышенных тонах" в Париже
Певица София Ротару
Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
Солдаты ВСУ. Архивное фото
В Киеве рассказали, сколько человек прошли через войну в Донбассе
Массаж спины
Специалисты рассказали об опасностях тайского массажа
Глава Национальной полиции Сергей Князев оглашает доклад президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
"Играл на балалайке". Что не так с версией убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
В России отреагировали на заявление "Нафтогаза" о транзите газа
Нью-Йорк
Суд в США обвинил экс-дипломата из Марокко в мошенничестве с визами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30В партии "Яблоко" сменился председатель
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
23:10В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Лента новостейМолния