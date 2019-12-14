Суд в США обвинил экс-дипломата из Марокко в мошенничестве с визами

НЬЮ-ЙОРК, 13 дек – РИА Новости. Федеральный суд штата Федеральный суд штата Нью-Йорк заочно предъявил обвинения бывшему дипломату постпредства Марокко при ООН Абдесламу Жаиди в том, что он вместе с женой мошенническим образом помог получить визы и въехать в Штаты ряду жителей иностранных государств, в том числе Филиппин и Марокко, сообщает офис прокурора южного округа Нью-Йорка.

Мария Луиза Эстрелла Жаиди арестована 13 марта 2019 года, а двое других сообщников пока находятся на свободе.

Как отмечает обвинение экс-дипломат, который занимал должность посла, действовал с супругой Марией Луизой Эстрелла Жаиди и ее братом Рамоном Эстрелла. По данным обвинения, все трое примерно в 2006 году "вступили в сговор, чтобы мошенническим образом помогать в получении виз" гражданам из других стран. Как отмечается в сообщении офиса прокурора, с 2006 по 2019 годы они помогли получить визы по меньшей мере 10 домработникам.

По версии следствия, экс-дипломат и его сообщники просили иностранцев в документах на оформление визы указывать, что они будут работать в качестве административного персонала в Миссии Марокко при ООН, либо в консульстве страны в Нью-Йорке. Кроме того они попросили ряд работников представить фальшивые договоры о трудоустройстве в Госдеп для оформления визы.

"Однако, когда работники прибывали, супруги нанимали их в качестве личных водителей, домашней прислуги, фермерских работников и помощников", - отмечается в сообщении. Прислуга работала в резиденции и на ферме, поясняется в нем. Чета заставляла "домработников трудиться семь дней в неделю и вынуждала сдать паспорта", отмечается в документе.