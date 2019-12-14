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Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите
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РИА Новости

Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите

02:45 14.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китаем срочного кредита Минску на 3,5 миллиарда юаней в качестве основы для переговоров и уполномочил минфин подписать его, говорится в указе, опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале.
Глава минфина Белоруссии Максим Ермолович в конце октября заявил, что республика рассчитывает в 2019 году получить китайский кредит в размере 3,5 миллиарда юаней, что эквивалентно примерно 500 миллионам долларов. Это произошло на фоне проблем, которые возникли у Минска с получением российского госкредита в размере примерно 600 миллионов долларов. Тогда же он сообщил, что республика больше не запрашивает у России этот государственный кредит, потребности в нем нет.
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"Постановляю привлечь в 2019 году внешний государственный заем шанхайского филиала Банка развития Китая в сумме 3,5 миллиарда китайских юаней сроком на пять лет. Одобрить проект соглашения о предоставлении срочного кредита... между Республикой Беларусь в лице министерства финансов и шанхайским филиалом Банка развития Китая в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в указе, подписанном Лукашенко.
В соответствии с документом он уполномочил министерство финансов на проведение переговоров по проекту соглашения, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. Кроме того, ведомство уполномочено на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта, а также документов, необходимых для реализации соглашения.
Поясняется, что указ принят "в целях погашения и обслуживания государственного долга, поддержания золотовалютных резервов Республики Беларусь, а также содействия развитию двусторонней торговли между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой".
Заем будет зачислен на банковский счет, открываемый Национальным банком в шанхайском филиале Банка развития Китая. Использование средств внешнего займа для погашения и обслуживания внешнего государственного долга, а также двусторонней торговли, согласно указу, осуществляется министерством финансов, проведение платежей за счет средств внешнего займа по поручению министерства финансов и инвестирование средств внешнего займа осуществляются Национальным банком.
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Министерство финансов БелоруссииМаксим ЕрмоловичАлександр ЛукашенкоКитайМинскБелоруссияЭкономика
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