Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-14T02:39+0300
https://ria.ru/20191214/1562385426.html
Аваков сообщил об обнаружении мины в ходе обысков по делу Шеремета
https://cdn21.img.ria.ru/images/156049/86/1560498617_0:0:3212:1807_1036x0_80_0_0_8d9554b80ffe8ad33c7897ec8601f592.jpg
РИА Новости

Аваков сообщил об обнаружении мины в ходе обысков по делу Шеремета

02:36 14.12.2019 (обновлено: 02:39 14.12.2019)
86
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Архивное фото
КИЕВ, 14 дек – РИА Новости. Мину такого же типа, как та, из-за которой взорвалась машина с журналистом Павлом Шереметом, нашли в ходе обысков у подозреваемого по делу украинского военного Андрея Антоненко, рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщило, что Антоненко перед обыском просил родственников вынести из дома мину.
"Поэтому ночью были проведены два неотложных обыска. Ночью были обыски у двух волонтеров, там ничего не нашли ... и третий адрес ... мина МОН-50, которая находится в полуразобранном состоянии", - сказал Аваков.
По словам министра, эта была половина мины такого же типа, как та, на которой был взорван Шеремет.
В четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при взрыве автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
Андрей Антоненко
Вчера, 10:38
Экс-сослуживец рассказал об обвиняемых в убийстве Шеремета
020000
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеУбийство журналиста Павла ШереметаАрсен АваковПавел ШереметВ мире
Рекомендуем
Место убийства Павла Шеремета в Киеве. 27 июля 2017
Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета
Андрей Антоненко
Экс-сослуживец рассказал об обвиняемых в убийстве Шеремета
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции
Песков оценил сообщения о "повышенных тонах" на саммите в Париже
Место убийства Павла Шеремета в Киеве. 27 июля 2017
Аваков заявил, что следствие "видит" инициаторов убийства Шеремета
Солдаты ВСУ. Архивное фото
В Киеве рассказали, сколько человек прошли через войну в Донбассе
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
США предупредили Иран о решительном ответе на атаки против американцев
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
В России отреагировали на заявление "Нафтогаза" о транзите газа
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Киев надеется на остановку "Северного потока — 2" на фоне санкций США
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019
Пушилин прокомментировал заявление Зеленского по "Минску-2"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
В Киеве посоветовали властям вести диалог с Путиным напрямую
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла слова Зеленского о "ничьей" на саммите в Париже
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Коллеги Шеремета шокированы версией следствия по делу о его убийстве
Британская пластиковая пятифунтовая банкнота с портретом Уинстона Черчилля
Британский фунт вырос к доллару более чем на 2% на данных exit poll
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал продление санкций Евросоюза против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:23Трамп внес в конгресс дополненную торговую сделку с Мексикой и Канадой
03:12Специалисты рассказали об опасностях тайского массажа
03:02Аваков заявил, что для расследования убийства Шеремета нужны силы СБУ
02:58Дима Билан раскрыл детали "пьяного" выступления в Самаре
02:55Суд в США обвинил экс-дипломата из Марокко в мошенничестве с визами
02:45Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите
02:36Аваков сообщил об обнаружении мины в ходе обысков по делу Шеремета
02:07Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники
02:05Астролог назвала ароматы, цвета и наряды для Года Крысы
01:52Индексы США сдерживала коррекция и слабая внутренняя статистика
01:47В "Хезболлах" сообщили о сложностях формирования правительства Ливана
01:36Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
01:35СБ ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих
01:27В Тюмени один человек погиб и семь пострадали при пожаре в диспансере
01:22СМИ: основатель ЧВК Academi тайно встретился с властями Венесуэлы
01:14Верховный суд США заслушает дела о налогах Трампа в 2020 году
01:12В Госдуме раскритиковали заявление Киева о "Северном потоке — 2"
01:07В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
00:58Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
00:57Глава МВФ прокомментировала торговые договоренности между США и Китаем
Лента новостейМолния