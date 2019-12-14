Аваков сообщил об обнаружении мины в ходе обысков по делу Шеремета

КИЕВ, 14 дек – РИА Новости. Мину такого же типа, как та, из-за которой взорвалась машина с журналистом Мину такого же типа, как та, из-за которой взорвалась машина с журналистом Павлом Шереметом , нашли в ходе обысков у подозреваемого по делу украинского военного Андрея Антоненко, рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщило, что Антоненко перед обыском просил родственников вынести из дома мину.

"Поэтому ночью были проведены два неотложных обыска. Ночью были обыски у двух волонтеров, там ничего не нашли ... и третий адрес ... мина МОН-50, которая находится в полуразобранном состоянии", - сказал Аваков.

По словам министра, эта была половина мины такого же типа, как та, на которой был взорван Шеремет.

В четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.