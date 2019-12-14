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Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники
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РИА Новости

Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники

02:07 14.12.2019
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© AFP 2019 / Patrick HertzogСкоростной поезд TGV в Франции
Скоростной поезд TGV в Франции
© AFP 2019 / Patrick Hertzog
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава Французской национальной компании железных дорог (SNCF) Жан-Пьер Фаранду призвал железнодорожников, протестующих против пенсионной реформы, "взять паузу" на время праздников, чтобы члены семей смогли приехать друг к другу на Рождество, сообщает газета Figaro.
С 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В среду премьер-министр Эдуар Филипп представил положения реформы, сообщив, что в феврале следующего года соответствующий законопроект поступит на рассмотрение парламента.
"Период праздников – это важный момент для встреч с семьей. В следующую среду (начало рождественских каникул – ред.) многие наши сограждане захотят поехать навестить своих родителей, детей, друзей. Как и каждый год, миллионы предпочтут поехать на поезде… Поэтому я обращаюсь ко всем железнодорожникам и профсоюзным организациям с призывом объединиться ради граждан Франции в этот период. Я прошу всех, кто обеспечивает передвижение жителей в стране, подумать над тем, чтобы взять паузу на время праздников", - заявил Фаранду.
Манифестация против пенсионной реформы в Париже
12 декабря, 16:42
В Париже проходит манифестация против пенсионной реформы
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Эдуар ФилиппSNCFФранцияВ мире
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