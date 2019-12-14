Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники

"Период праздников – это важный момент для встреч с семьей. В следующую среду (начало рождественских каникул – ред.) многие наши сограждане захотят поехать навестить своих родителей, детей, друзей. Как и каждый год, миллионы предпочтут поехать на поезде… Поэтому я обращаюсь ко всем железнодорожникам и профсоюзным организациям с призывом объединиться ради граждан Франции в этот период. Я прошу всех, кто обеспечивает передвижение жителей в стране, подумать над тем, чтобы взять паузу на время праздников", - заявил Фаранду.