СБ ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих

ООН, 14 дек – РИА Новости. Совбез ООН призвал власти Ирака провести прозрачное расследование случаев применения насилия к демонстрантам, говорится в заявлении СБ для прессы.

"Члены Совета Безопасности выразили серьезную обеспокоенность в связи с гибелью протестующих, а также в связи с убийствами, нанесением увечий, произвольными арестами безоружных демонстрантов", - говорится в заявлении.

В нем также сказано, что члены Совбеза признают право на мирные собрания в Ираке. "Члены Совета Безопасности призвали власти Ирака оперативно провести прозрачное расследование случаев насилия против демонстрантов", - отмечается в заявлении.

Кроме того, члены СБ выразили обеспокоенность в связи "с привлечением вооруженных групп для внесудебных расправ и похищений". Они призвали все стороны к максимальной сдержанности. "Члены СБ призвали воздержаться от насилия и уничтожения важной инфраструктуры", - отметили в Совбезе.