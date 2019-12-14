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СБ ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих
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РИА Новости

СБ ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих

01:35 14.12.2019 (обновлено: 01:36 14.12.2019)
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© AP Photo / Khalid MohammedУчастники акции протеста в Багдаде, Ирак. 4 октября 2019
Участники акции протеста в Багдаде, Ирак. 4 октября 2019
© AP Photo / Khalid Mohammed
ООН, 14 дек – РИА Новости. Совбез ООН призвал власти Ирака провести прозрачное расследование случаев применения насилия к демонстрантам, говорится в заявлении СБ для прессы.
"Члены Совета Безопасности выразили серьезную обеспокоенность в связи с гибелью протестующих, а также в связи с убийствами, нанесением увечий, произвольными арестами безоружных демонстрантов", - говорится в заявлении.
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В нем также сказано, что члены Совбеза признают право на мирные собрания в Ираке. "Члены Совета Безопасности призвали власти Ирака оперативно провести прозрачное расследование случаев насилия против демонстрантов", - отмечается в заявлении.
Кроме того, члены СБ выразили обеспокоенность в связи "с привлечением вооруженных групп для внесудебных расправ и похищений". Они призвали все стороны к максимальной сдержанности. "Члены СБ призвали воздержаться от насилия и уничтожения важной инфраструктуры", - отметили в Совбезе.
В Ираке с начала октября продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. По данным СМИ, жертвами столкновений протестующих с полицией стали более 400 человек, пострадали около 15 тысяч. В результате давления протестующих свой пост покинул премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди, и политики заговорили о проведении досрочных выборов в парламент.
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