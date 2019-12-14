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Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
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РИА Новости

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

01:36 14.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица София Ротару
Певица София Ротару
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. София Ротару вынуждена отказываться от гастрольных туров и отдельных выступлений в силу "почтенного возраста". Об этом изданию "Газета.ру" рассказал концертный директор певицы Сергей Лавров.
По его словам, решения артистки распространяются не только на Россию, но и другие страны, в которых находятся люди, предлагающие сотрудничество.

"Я действительно уговариваю ее выступать, поскольку этого требуют поклонники – приходят миллионы сообщений на почту, в инстаграм и так далее", – отметил Лавров.

Концертный директор подчеркнул, что в случае, если Ротару объявит концерты в разных городах России, они будут пользоваться популярностью у слушателей.

"Она просто не соглашается, но, уверяю вас, будут аншлаги", – считает он.

Ротару с 1973 года выступала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В этом году певица решила вернуться в Россию и выступила седьмого декабря на фестивале, несмотря на оживленную дискуссию в соцсетях и медиа по поводу моральной и политической составляющей приглашения исполнительницы.
Певица София Ротару
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53132236
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