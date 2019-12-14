Верховный суд США заслушает дела о налогах Трампа в 2020 году

Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами

Как ожидается, решение может быть вынесено к июню следующего года, то есть до президентских выборов, на которых Трамп повторно выставил свою кандидатуру.

Ранее суды нижестоящих инстанций решили, что финансовые институты должны предоставить властям Нью-Йорка информацию о финансовых операциях Трампа, включая выплаченные им налоги. Банки и фирмы, от которых требовали документы, согласились их предоставить, но решения судов последовательно обжаловал Белый дом.

До того момента, когда дело будет рассмотрено по существу, документы предоставляться не будут, постановил Верховный суд.