Верховный суд США заслушает дела о налогах Трампа в 2020 году

ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Верховный суд США заслушает три связанных друг с другом дела о финансовой информации президента Дональда Трампа в 2020 году, говорится в уведомлении суда.
Как ожидается, решение может быть вынесено к июню следующего года, то есть до президентских выборов, на которых Трамп повторно выставил свою кандидатуру.
Ранее суды нижестоящих инстанций решили, что финансовые институты должны предоставить властям Нью-Йорка информацию о финансовых операциях Трампа, включая выплаченные им налоги. Банки и фирмы, от которых требовали документы, согласились их предоставить, но решения судов последовательно обжаловал Белый дом.
До того момента, когда дело будет рассмотрено по существу, документы предоставляться не будут, постановил Верховный суд.
Политические противники Трампа из числа демократов рассчитывают, что смогут найти в его финансовых документах нарушения. Трамп на протяжении многих лет был известен как бизнесмен и телеведущий, в политику он пришел только перед выборами 2016 года.