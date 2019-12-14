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2019-12-14T01:07+0300
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В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
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РИА Новости

В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ

01:07 14.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики с автоматом в окопе
Служащий народной милиции Донецкой народной республики с автоматом в окопе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Служащий народной милиции Донецкой народной республики с автоматом в окопе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу вечером обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, погиб один ополченец, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"Сегодня в 22.30 (совпадает с мск) в нарушение действующего перемирия и Минских договоренностей украинские оккупанты из 58-й бригады (вооружённых сил Украины - ред.) произвели обстрел с применением стрелкового оружия наших позиций в районе поселка шахты "6/7" в Горловке ... С прискорбием сообщаем, что в результате провокации противника получил ранения несовместимые с жизнью наш защитник. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сообщил представитель ведомства.
Военнослужащие ЛНР
10 декабря, 09:14
ЛНР заявила об одном обстреле в Донбассе за сутки со стороны ВСУ
Он отметил, что по имеющейся информации, за два часа до обстрела на позиции украинских силовиков прибыли съемочные группы иностранных и украинских СМИ: PBS "NewsHour" (США), "ORF" (Австрия) и "TCH" с высокотехнологичным оборудованием, позволяющим вести съемку ночью.
"Мы не исключаем, что обстрел, произведенный по позициям Народной милиции, имел целью спровоцировать нас на ответный огонь для последующей подготовки постановочного репортажа о ведении огня со стороны нашей Республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныГорловкаВ мире
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