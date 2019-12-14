В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ

Он отметил, что по имеющейся информации, за два часа до обстрела на позиции украинских силовиков прибыли съемочные группы иностранных и украинских СМИ: PBS "NewsHour" (США), "ORF" (Австрия) и "TCH" с высокотехнологичным оборудованием, позволяющим вести съемку ночью.

"Мы не исключаем, что обстрел, произведенный по позициям Народной милиции, имел целью спровоцировать нас на ответный огонь для последующей подготовки постановочного репортажа о ведении огня со стороны нашей Республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.