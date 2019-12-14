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Глава МВФ прокомментировала торговые договоренности между США и Китаем
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РИА Новости

Глава МВФ прокомментировала торговые договоренности между США и Китаем

00:57 14.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Торговое соглашение между США и Китаем поможет добиться деэскалации торговой напряженности и начать отмену ряда тарифных ограничений, введенных обеими странами с 2018 года, считает глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что США и Китай договорились об очень крупной первой фазе сделки с Китаем. Американский лидер проинформировал, что в связи с этим дополнительные штрафные пошлины, которые должны были вступить в силу 15 декабря, не будут введены. С аналогичным заявлением выступило министерство финансов Китая. Трамп сообщил, что в скором времени начнутся переговоры по второй фазе торгового соглашения.
"Когда (первая фаза – ред.) вступит в силу, она поможет добиться деэскалации торговой напряженности и начать отмену ряда тарифных ограничений, введенных обеими странами с 2018 года", - заявила Георгиева в своем микроблоге в Twitter.
Глава фонда выразила надежду, что достигнутые договоренности также станут важным шагом на пути к заключению всеобъемлющего соглашения, которое бы устраняло причины торговой напряженности и поддерживало бы "открытую, стабильную и прозрачную глобальную торговую систему".
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Дональд ТрампКристалина ГеоргиеваМВФКитайСШАВ миреЭкономика
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