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Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
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РИА Новости

Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

00:58 14.12.2019
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПевец Лев Лещенко
Певец Лев Лещенко
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал порталу Nation News использование им нецензурной лексики в шоу Максима Галкина "Музыкалити" на YouTube-канале ТО Gazgolder.
По словам артиста, он ожидал, что брань вырежут на стадии монтажа, и она не попадет в окончательную версию программы.

"Я правда думал, что Максим вырежет это, и забыл ему сказать. Ну вылетела "птичка", ну что же теперь делать. Зато будет теперь больше разговоров и просмотров", – отметил Лещенко.

Он добавил, что считает YouTube "достаточно закрытой историей", и его смотрит "только продвинутая публика".

"Это же не общественное телевидение. Что мы не знаем таких слов, что ли? Знаем, конечно", – заявил артист.

В первом выпуске шоу "Музыкалити" певец Лев Лещенко и музыкант Кирилл "Бледный" Тимошенко оценивали современные популярные песни.
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Шоу-бизнесЛев ЛещенкоYouTubeКультураМаксим Галкин
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