Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал порталу Nation News использование им нецензурной лексики в шоу Максима Галкина "Музыкалити" на YouTube-канале ТО Gazgolder.
По словам артиста, он ожидал, что брань вырежут на стадии монтажа, и она не попадет в окончательную версию программы.
"Я правда думал, что Максим вырежет это, и забыл ему сказать. Ну вылетела "птичка", ну что же теперь делать. Зато будет теперь больше разговоров и просмотров", – отметил Лещенко.
Он добавил, что считает YouTube "достаточно закрытой историей", и его смотрит "только продвинутая публика".
"Это же не общественное телевидение. Что мы не знаем таких слов, что ли? Знаем, конечно", – заявил артист.
В первом выпуске шоу "Музыкалити" певец Лев Лещенко и музыкант Кирилл "Бледный" Тимошенко оценивали современные популярные песни.
16 сентября, 11:16КультураНа Шнурова пожаловались в полицию за мат на концерте