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Черновик песни Your Song Элтона Джона продали за 240 тысяч долларов
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РИА Новости

Черновик песни Your Song Элтона Джона продали за 240 тысяч долларов

10:49 14.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБританский певец Элтон Джон во время концертной программы Red Piano в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве
Британский певец Элтон Джон во время концертной программы Red Piano в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Первый рукописный черновик с текстом песни Your Song Элтона Джона продали за 240 тысяч долларов, сообщает Daily Mail.
Текст написан рукой автора Берни Топина, с которым Элтона Джона связывали десятилетия тесного сотрудничества.
Продавцом выступила бывшая жена Топина Максин Фибельман, которая когда-то вдохновила певца на композицию Tiny Dancer.
Сам Элтон Джон вспоминал, что в 1970 году ему понадобилось всего несколько минут, чтобы сочинить музыку к композиции, которая в результате заняла седьмую строчку в британских чартах.
С тех пор на нее записали каверы Элли Голдинг и Леди Гага.
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