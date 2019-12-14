Черновик песни Your Song Элтона Джона продали за 240 тысяч долларов

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Первый рукописный черновик с текстом песни Your Song Элтона Джона продали за 240 тысяч долларов, сообщает Daily Mail.
Текст написан рукой автора Берни Топина, с которым Элтона Джона связывали десятилетия тесного сотрудничества.
Продавцом выступила бывшая жена Топина Максин Фибельман, которая когда-то вдохновила певца на композицию Tiny Dancer.
Сам Элтон Джон вспоминал, что в 1970 году ему понадобилось всего несколько минут, чтобы сочинить музыку к композиции, которая в результате заняла седьмую строчку в британских чартах.
С тех пор на нее записали каверы Элли Голдинг и Леди Гага.
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