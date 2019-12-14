Астролог назвала ароматы, цвета и наряды для Года Крысы

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Год металлической крысы следует встречать в одежде белых, серых, черных и золотых оттенков цветов, рассказала в интервью радио Год металлической крысы следует встречать в одежде белых, серых, черных и золотых оттенков цветов, рассказала в интервью радио Sputnik фэшн-астролог Вера Хубелашвили.

"Металл – это белые цвета, все оттенки серебристого и вся гамма: белые, серые, черные и золотые цвета. Плюс металлические оттенки – голубые, бирюзовые цвета, это водная стихия, которая позволяет встречать Крысу во всеоружии. Главное, не переусердствовать, мы все индивидуальны, у нас есть свои элементы, которые будут усиливать Крысу", — сказала она.

Астролог отметила, что крыса активное, требовательное и придирчивое животное, поэтому выбирает относительно экстравагантную одежду, при этом любит сдержанность и скромность

"Это говорит о том, что можно встречать год в сочетании различных контрастов, и это будет полезно. Можно позволить себе дорогое украшение с достаточно скромным одеянием или изысканное платье, наряд без такого же эксклюзива в украшениях", — добавила Хубелашвили.

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