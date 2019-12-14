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Новый год—2020
2019-12-14T02:05+0300
https://ria.ru/20191214/1562384631.html
Астролог назвала ароматы, цвета и наряды для Года Крысы
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РИА Новости

Астролог назвала ароматы, цвета и наряды для Года Крысы

02:05 14.12.2019
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© Fotolia / pressmasterПраздник
Праздник
© Fotolia / pressmaster
Праздник. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Год металлической крысы следует встречать в одежде белых, серых, черных и золотых оттенков цветов, рассказала в интервью радио Sputnik фэшн-астролог Вера Хубелашвили.
"Металл – это белые цвета, все оттенки серебристого и вся гамма: белые, серые, черные и золотые цвета. Плюс металлические оттенки – голубые, бирюзовые цвета, это водная стихия, которая позволяет встречать Крысу во всеоружии. Главное, не переусердствовать, мы все индивидуальны, у нас есть свои элементы, которые будут усиливать Крысу", — сказала она.
Астролог отметила, что крыса активное, требовательное и придирчивое животное, поэтому выбирает относительно экстравагантную одежду, при этом любит сдержанность и скромность
"Это говорит о том, что можно встречать год в сочетании различных контрастов, и это будет полезно. Можно позволить себе дорогое украшение с достаточно скромным одеянием или изысканное платье, наряд без такого же эксклюзива в украшениях", — добавила Хубелашвили.
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Также астролог рассказала, какие ароматы следует носить на новогодний праздник.
"Классическая Chanel №5 не пройдет. Крыса любит лотос, миндаль и нероли. Эти запахи для Крысы предпочтительные. Если вы разбираетесь в более утонченных ароматах, можно добавить амбру, этот запах вызывает благосклонность Крысы и усиливает ее правление", — заключила она.
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Новый год—2020Вера ХубелашвилиастрологияНовый ГодРоссияОбщество
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