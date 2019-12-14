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Глава ДНР высказался о законе об особом статусе Донбасса
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РИА Новости

Глава ДНР высказался о законе об особом статусе Донбасса

00:12 14.12.2019 (обновлено: 00:17 14.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 . Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплен в конституции Украины, а все правки в его отношении должны быть согласованы с самопровозглашенными республиками и вынесены на обсуждение на ближайшей встрече на переговорах в Минске, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", текст законопроекта пока не обнародован.
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"В связи с внесением в Верховную раду Украины проекта изменений в конституцию напоминаем: в конституции должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы самопровозглашенной ДНР.
Пушилин пояснил, что данное требование указано в Минских соглашениях и итогах встречи "нормандской четверки".
"Эти поправки нужно обсудить на ближайшей встрече Контактной группы 18 декабря. Если Киев будет уклоняться от их согласования с нами, это станет грубым и прямым нарушением Минских соглашений. Мы не признаем одностороннюю "децентрализацию", - сказал Пушилин.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019-го Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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