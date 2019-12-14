"Москва в страхе". Какое послание оставил "колдун с Сухаревой башни"

МОСКВЫ, 14 дек — РИА Новости, Антон Скрипунов. Историки и архитекторы обсуждают проект восстановления столичной Сухаревой башни, где, как говорят, сподвижник Петра I шотландец Яков Брюс занимался в свое время черной магией. По преданию, он унес с собой в могилу великую тайну. О загадке чернокнижника и одного из самых высоких строений дореволюционной Москвы — в материале РИА Новости.

Спешка Кремля

В начале 1930-х грандиозный сталинский Генплан уперся в одну-единственную башню. Из-за нее перестройка Москвы в духе "нового коммунистического времени" оказалась на грани срыва. Строение мешало прокладке автомагистрали по Садовому кольцу, поэтому власти решили его снести.

Но видные советские архитекторы яростно защищали Сухареву башню. "Речь идет не об одиозном памятнике эпохи феодализма и угнетения, а о великом произведении художника!" — гневно писали они в Кремль.

© РИА Новости Сухарева башня, в которой помещалась Школа математических и навигацких наук, основанная Петром I в 1701 году. Репродукция картины © РИА Новости Сухарева башня, в которой помещалась Школа математических и навигацких наук, основанная Петром I в 1701 году. Репродукция картины

"В архитектуре у нас продолжается ожесточенная классовая борьба. …Характерно, что не обходится дело ни с одной завалящей церквушкой, чтобы не был написан протест по этому поводу. Ясно, что все эти протесты вызваны не заботой об охране памятников старины, а политическими мотивами — в попытках обвинить советскую власть в вандализме", — гневно отвечал им секретарь Московского ВКП(б) Лазар Каганович, руководивший реализацией Генплана.

Потом вроде бы нашли компромисс: пробить под башней тоннель либо перенести ее в другое место. Однако весной 1934 года Сталин лично приказал снести башню. В Кремле почему-то сильно торопились избавиться от нее…

Спешка Кремля

Столь же неожиданно за 230 лет до этого, в 1698 году, спустя всего три года после завершения строительства, царь Петр I повелел башню реконструировать. Вообще не понятно, для чего он ее возвел: то ли в благодарность спасшему его от гибели в правление Софьи Алексеевны стрелецкому полку под командованием Лаврентия Сухарева, то ли в личных целях. Во всяком случае, решение о перестройке он принял сразу после путешествия в Европу. А вернулся он оттуда таким, что в народе пошла молва, будто "государя там подменили".

И с 1701 года Сухарева башня обрастала дурной славой. Если до этого там жили в основном монахи Перервинского монастыря, то теперь, казалось, ни в ней, ни вокруг нее не было ни души, лишь чуть поодаль располагались маленькие домики бедняков. В те времена ночью вся Москва погружалась во мрак. Но на высокой башне, напоминавшей корабль с мачтой, на третьем ярусе, который царь возвел по возвращении из Европы, горел свет…

Там находился первый в России технический университет — Школа математических и навигацких наук, возглавляемая Яковом Брюсом. Выросший в Немецкой слободе (ныне — район Лефортово) потомок наследников шотландского престола, он в считанные годы сделал головокружительную карьеру в царском войске и стал ближайшим соратником Петра I, поехав с ним в знаменитое заграничное путешествие.

Из Европы Брюс привез сотни книг и манускриптов, в том числе принадлежавших знаменитым средневековым алхимикам. Говорят, что именно в Европе он увлекся тайными знаниями, заразив этим как самого царя, так и его друзей — Франца Лефорта и Алексея Меньшикова. По слухам, они создали "Нептуново общество", которое якобы и было настоящим центром власти в российском государстве. И заседало это общество как раз в Сухаревой башне.

© Public domain Яков Брюс © Public domain Яков Брюс

Москвичи перешептывались, что по ночам Брюс занимался магией и общался с самим дьяволом. Ну а как еще понять его удивительную осведомленность во многих науках?! Да и чем, если не влиянием "колдуна с Сухаревой башни", объяснить стремление царя во что бы то ни стало переодеть всех в европейские платья и сбрить бороды?! Ведь сюжет о влиятельном маге при троне стар как мир!

"В начале XVIII века московский люд в массе своей был суеверен. А Яков Брюс отличался нетривиальным взглядом на жизнь и очень хорошим для своего времени образованием. Его библиотека насчитывала несколько тысяч томов — тогда не каждый монастырь мог похвастаться этим", — рассказывает РИА Новости москвовед Павел Гнилорыбов.

А главным фолиантом коллекции Брюса была так называемая "Черная книга" — сборник самых сильных заклинаний. Сразу после смерти Якова в 1735 году его ринулись искать.

Проклятые часы Брюса

"Мы уже весело шагали по Басманной, совершенно безлюдной и тоже темной. Иногда натыкались на тумбы, занесенные мягким снегом. Еще площадь. Большой фонарь освещает над нами подобие окна с темными и непонятными фигурами.

— Это Разгуляй, а это дом колдуна Брюса, — пояснил Костя.

Так меня встретила в первый раз Москва в октябре 1873 года", — писал самый известный московский краевед Владимир Гиляровский.

Этот дом сохранился до сих пор. Именно там в XIX веке искали таинственную "Черную книгу". Наряду с необычными часами. По легенде, граф Мусин-Пушкин заказал Брюсу механизм, который мог бы предсказывать хозяину будущее, а также находить клады. Соратник Петра I десять лет бился над его созданием, за это время заказчик умер. И, когда часы были готовы, сыновья графа отказались платить ему за работу. Тогда обиженный изобретатель проклял свое творение: отныне оно будет пророчить одни дурные события, а найденные клады принесут только несчастье.

© РИА Новости Бывший дом графа Мусина-Пушкина на Разгуляе © РИА Новости Бывший дом графа Мусина-Пушкина на Разгуляе

После этого Брюс, как гласит предание, замуровал часы в одну из стен своего особняка на Разгуляе — причем вместе с женой, которая пригрозила рассказать всем, что Брюс изобрел их ценой сговора с нечистой силой. Говорят, что плита, под которой находятся часы, меняет цвет накануне трагичных событий: так якобы было перед мировыми войнами, революцией и распадом СССР.

"Эти часы ходят до настоящего времени. Прильнешь ухом к стене и слышишь, как стучат: тик-тук, тик-тук..." — так утверждает московская легенда.

Вот только предание умалчивает, что на Разгуляе жили дальние родственники Брюса, а не он сам. И дом капитально перестраивался в конце XVIII века. Поэтому вряд ли "Черная книга" запрятана именно там.

Пропавший перстень

В 1725 году умирает Петр I. А в 1726-м перестает загораться свет на третьем ярусе Сухаревой башни. Яков Брюс перебирается в имение Глинки — старейшую из сохранившихся доныне усадеб Подмосковья.

Но, бежав из города, от молвы он не скрылся: по Москве расползаются слухи, что он все так же занимается колдовством. Поговаривали, что гости усадьбы в Глинках днем катались на лодках по пруду, а вечером все обували коньки, потому что вода замерзала по заклинанию хозяина.

А еще сказывали, что он летал над своим имением: то ли на метле, то ли на "механической птице".

"Основной букет преданий о Брюсе приходится на XIX век, причем они появились в окрестностях Сухаревой башни: там же тогда был рынок — и по вечерам в окрестных трактирчиках за пьяными разговорами и рождались мифы. И эти легенды эволюционируют: если в XIX столетии он летал на метле, то в начале XX появляется версия чуть ли не об аэроплане", — отмечает Гнилорыбов.

Москва настолько не хотела отпускать Брюса, что он все же вернулся туда. Правда, после смерти — его похоронили в кирхе святого Михаила в Немецкой слободе. Возможно, в гроб положили и "Черную книгу".

По крайней мере, ее пытались найти в 1929 году при сносе лютеранской церкви. Рабочие спустились в склеп кирхи и наткнулись на каменный гроб. Открыв его, они изумились: одежда графа прекрасно сохранилась. При нем, согласно архивным документам, также была нашивка ордена Андрея Первозванного и фамильный перстень. Спустя несколько лет он таинственным образом исчез.

Среди москвичей ходил миф, будто бы там была "Черная книга" и ее в срочном порядке доставили в Кремль. Якобы именно в ней Брюс подробно расписал план реконструкции Москвы в соответствии с расположением знаков зодиака. И Сталин, воспользовавшись идеями чернокнижника, приказал немедленно уничтожить все его наследие — не зря ведь Сухареву башню снесли вслед за склепом.

Прототип "Черной книги"

Историки не склонны верить городским байкам. Однако они признают: Яков Брюс столетиями был очень популярен у москвичей.

"Прежде всего это из-за "Брюсова календаря", который был очень дешевым и расходился мгновенно. Людей еще привлекало его броское название", — подчеркивает Гнилорыбов.

Титульный лист Брюсова календаря Титульный лист Брюсова календаря

Именно он и мог послужить прототипом легенды о "Черной книге". Неудивительно, ведь, помимо важных для крестьян данных вроде климатических циклов и фаз луны, там были и прогнозы погоды на 200 лет вперед, и математические расчеты урожайных годов, и "таблица свойств 12 небесных знаков, показывающих, кто в каком роде жизни будет иметь счастье".

"Брюсовым календарем" крестьяне пользовались и в советское время. В 1989 году газета "Советская культура" опубликовала заметку о 90-летнем крестьянине из Воронежской области, предсказывающем погоду. Так о Якове Брюсе вспомнила вся страна — и на волне повального увлечения гражданами мистикой в конце советской эпохи его слава могущественного колдуна лишь упрочилась.

"Ведь в XIX и начале XX века Сухарева башня не считалась "местом обитания нечисти", хотя у всех остальных мест Москвы, связанных с темой магии, был такой ореол. Может, это связано с тем, что рядом проживали люди, не особо верившие в разного рода легенды: тут же была Грачевка (переулки между станциями метро "Трубная" и "Сухаревская"), район с дурной славой — "красными фонарями", бандитами, пьяницами, и все в этом духе", — рассуждает историк.

Фрагмент "Брюсова календаря" Фрагмент "Брюсова календаря"

А теперь Яков Брюс стал неотъемлемой частью московского фольклора: о нем обязательно упомянет почти каждый экскурсовод. Как и том, что Сухареву башню было бы хорошо восстановить.

"Ее фундаменты уцелели, поэтому у переходов под Садовом кольцом в районе Большой Сухаревской площади такой необычный изгиб. Сохранились и некоторые ее части — в усадьбе Коломенское и в Донском монастыре. То есть она вполне восстановима", — говорит Гнилорыбов.