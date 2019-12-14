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2019-12-14T19:54+0300
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Билли Айлиш рассказала, что думает о запретах
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РИА Новости

Билли Айлиш рассказала, что думает о запретах

19:54 14.12.2019
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© AP Photo / Invision / Jack PlunkettАмериканская певица Билли Айлиш
Американская певица Билли Айлиш
© AP Photo / Invision / Jack Plunkett
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. В интервью Billboard Билли Айлиш, которую издание ранее назвало "женщиной года", рассказала о своем отношении к правилам и запретам, сообщает NME.
"Мне повезло, поскольку я принадлежу поколению, которое может нарушать любые правила – это просто безумие. Когда я думаю про музыкантов, которые выросли в то время, когда надо было выбрать только один жанр и выглядеть всегда одинаково… наверное, это было мучительно, - поделилась певица. – Особенно тем, кто хотел меняться. <…> Честно говоря, я считаю, что сейчас нет ничего такого, что было бы категорически запрещено".
"Я помню год, когда я очень переживала о своем будущем", - рассказала Айлиш, добавив, что она никогда не думала, что к ней будут относиться как к идолу.
"Я боялась, что только из-за того, что я девушка, люди не будут меня считать крутой или интересной. Они просто решат, что я самая обычная и никакая. И многие так думают", - призналась звезда.
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