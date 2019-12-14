Стала известна дата выхода продолжения "Шазама!"

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Warner Bros. сообщила, что сиквел супергеройского фильма "Шазам!" появится на экранах 1 апреля 2022 года, . Warner Bros. сообщила, что сиквел супергеройского фильма "Шазам!" появится на экранах 1 апреля 2022 года, сообщает NME.

К главной роли вернется Закари Ливай. В первом фильме вместе с ним снимались Марк Стронг, Джек Дилан Грейзер, Адам Броди и Эшер Эйнджел.

В "Шазаме! 1" шла речь о ребенке, который мог попасть в тело супергероя.

Фильм заработал по всему миру 364 миллиона долларов и получил положительные отзывы зрителей и критиков.