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Стала известна дата выхода продолжения "Шазама!"
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РИА Новости

Стала известна дата выхода продолжения "Шазама!"

07:04 14.12.2019
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© Предоставлено "КАРО Премьер"Кадр из фильма "Шазам!"
Кадр из фильма Шазам!
© Предоставлено "КАРО Премьер"
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Warner Bros. сообщила, что сиквел супергеройского фильма "Шазам!" появится на экранах 1 апреля 2022 года, сообщает NME.
К главной роли вернется Закари Ливай. В первом фильме вместе с ним снимались Марк Стронг, Джек Дилан Грейзер, Адам Броди и Эшер Эйнджел.
В "Шазаме! 1" шла речь о ребенке, который мог попасть в тело супергероя.
Фильм заработал по всему миру 364 миллиона долларов и получил положительные отзывы зрителей и критиков.
На этой неделе Warner Bros. также сообщила дату выхода четвертой "Матрицы" и ленты "Флэш".
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