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2019-12-14T08:08+0300
https://ria.ru/20191214/1562375099.html
"Играл на балалайке". Что не так с версией убийства Шеремета
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РИА Новости

"Играл на балалайке". Что не так с версией убийства Шеремета

08:00 14.12.2019 (обновлено: 08:08 14.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Национальной полиции Сергей Князев оглашает доклад президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
Глава Национальной полиции Сергей Князев оглашает доклад президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Антон Лисицын. Организатором убийства журналиста Павла Шеремета был рок-музыкант, автор гимна Сил специальных операций Андрей Антоненко, уверяет МВД Украины. Помогали ему ветераны АТО, члены "Правого сектора"* и волонтеры. Однако сослуживцы главного фигуранта утверждают, что Антоненко не обучен минно-взрывному делу, а на службе рисовал агитационные плакаты. И следствие так и не назвало заказчика преступления. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах этой истории.

Череда взрывов

Шеремета убили 20 июля 2016 года в Киеве. Под днищем автомобиля, в котором находился журналист, сработало самодельное взрывное устройство. Машина принадлежала коллеге Павла — Алене Притуле, но ее внутри не было.
Само собой, немедленно появилась версия о причастности Москвы к происшедшему. Ее, например, озвучивал член коллегии украинского МВД, депутат Верховной рады Антон Геращенко. Такими же предположениями делился и советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. Он сообщил, что следователи отрабатывают и другие направления: профессиональную деятельность и неприязненные отношения с неназванными лицами.
Только в декабре 2019-го на специальном брифинге с участием президента Украины Владимира Зеленского и главы МВД Арсена Авакова имена подозреваемых огласили. К убийству, по информации полиции, причастны ветераны так называемой АТО (антитеррористической операцией Киев называет боевые действия в Донбассе. — Прим. ред.), члены "Правого сектора"*. Один из них — Владислав Грищенко (позывной Буча) изготовил, по версии следствия, взрывное устройство. Какое-то отношение к бомбе имела и его жена Ирина.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и глава Национальной полиции Сергей Князев в Киеве на оглашении доклада о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Национальной полиции Сергей Князев на оглашении доклада в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский и глава Национальной полиции Сергей Князев в Киеве на оглашении доклада о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
Установила устройство под машиной Шеремета, как полагают в МВД, детский хирург Юлия Кузьменко по кличке Лиса. Ее сопровождал рок-музыкант и сержант Сил специальных операций Андрей Антоненко — он, вероятно, и был организатором акции. Перед покушением разведку местности проводила Яна Дугарь, медик 25-й воздушно-десантной бригады, считают в полиции.
На эту группу вышли по неочевидным следам. После покушения на Шеремета следователи проанализировали все взрывы, произошедшие на Украине в эти годы. Их внимание привлек подрыв опоры линии электропередачи в Херсонской области, когда экстремисты лишили света Крым. Одним из организаторов акции называли активиста по кличке Нацик, связанного с музыкантом Антоненко. И у Нацика, и у Антоненко на верхней одежде были характерные узоры. Якобы по этому рисунку Рифмастера (прозвище Антоненко) и опознали.
© Фото : аккаунт Андрея Антоненко в FacebookАндрей Антоненко
Андрей Антоненко
© Фото : аккаунт Андрея Антоненко в Facebook
Андрей Антоненко
Второй взрыв, заинтересовавший следствие и практически идентичный тому, который убил Шеремета, произошел в городе Косове на западе страны. В качестве подозреваемого и был задержан Буча — Гриценко. Полицейские установили его связь с другим ветераном АТО — Петром Кияном, также причастным к подрывам ЛЭП в Херсонской области. Киян оказался сожителем Кузьменко.
Полиция опубликовала записи разговоров Юлии Кузьменко с другими фигурантами дела. Лиса обсуждала возможность принесения "сакральной жертвы", в частности кражи детей известной волонтерки Марии Зверобой. "Мы их (детей. — Прим. ред.) можем (украсть, нецензурн. — Прим. ред.). Украинцы стремятся к жертвенности, нам нужна жертва. Нам нужна баба, баба-мать", — говорит собеседница Кузьменко.
"Если бы менты (избили, нецензурн. — Прим. ред.) бабу-мать, это было бы идеально. Осталось только найти ментов, которые на это согласятся", — вторит ей Лиса. В другом разговоре Кузьменко приветствовала возможный обстрел Киева из реактивной системы залпового огня: "Я очень хочу, чтобы это произошло, мне этого (города. — Прим. ред.) не жаль вообще".
Очевидно, поэтому следствие пришло к выводу, что целью убийства Шеремета была "дестабилизация ситуации в стране".
© Фото : аккаунт Юлии Кузьменко в FacebookЮлия Кузьменко
Юлия Кузьменко
© Фото : аккаунт Юлии Кузьменко в Facebook
Юлия Кузьменко

"Будем заниматься пропагандой"

Адвокат Влад Дорош, занимающийся делом Кузьменко, опубликовал на своей странице копию уведомления, полученного Лисой из МВД. В документе организатором назван Рифмастер — Антоненко. Шеремета он решил убить, как написали следователи, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципам национальной принадлежности".
Дорош заявил, что дело имеет политическую окраску. "Реально шокирован, что там (на брифинге МВД. — Прим. ред.) был генпрокурор — это можно понять, — но что там был и президент... Это уже не юридическая, а политическая акция однозначно", — возмутился он.
Адвокат назвал работу следствия "фантазиями". Но так, как в этом деле навредил Аваков, считает Дорош, не смог бы навредить никто. "Если нет доказательств, будем заниматься пропагандой и очернением? Такая позиция?" — задается вопросом защитник.
Действительно, других мотивов следствие не предъявило.
Военнослужащий Сил специальных операций Сергей Н. (имя изменено по просьбе собеседника) в разговоре с корреспондентом РИА Новости также заявил, что не верит в официальную версию.
© РИА НовостиМесто убийства Павла Шеремета в Киеве. 27 июля 2017
Место убийства Павла Шеремета в Киеве. 27 июля 2017
© РИА Новости
Место убийства Павла Шеремета в Киеве. 27 июля 2017
"Рифмастер действительно служил в ССО. Но он чистый тыловик-пропагандист, до 2017-го вообще был волонтером, развлекал военных, играл, как мы шутили, на балалайке. Сначала служил в батальоне тылового обеспечения, потом попал в подразделение морально-психологического профиля. Сидел себе, рисовал патриотические плакатики. Никто из нас всерьез его как киллера не воспринимает", — рассказывает участник АТО.
"Буча (Грищенко. — Прим. ред.) — другое дело. Он настоящий специалист, служил в 95-й бригаде. Но если бы он в этом участвовал, вряд ли бы группа прокололась на такой чуши, как узор на одежде. В ССО считают, что Аваков просто пытается подставить спецназ. Мало кто знает, что ветеран АТО Белько, который в сентябре якобы захватывал мост в Киеве, был задержан до этого полицией с оружием и тротилом. А потом вдруг после общения с кем-то в МВД решил устроить "акцию" в центре города. Аваков системно занимается дискредитацией ССО, представляет нас невменяемыми психами. Дело Шеремета — тому доказательство. Рифмастера взяли, потому что он лицо подразделения, остальные-то ходят в масках", — уверяет собеседник агентства.
По мнению Сергея, так Зеленский совместно с главой МВД пытается подавить оппозицию среди военных, нелояльных нынешней власти.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДоклад президенту Украины Владимиру Зеленскому о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
© РИА Новости / Стрингер
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Доклад президенту Украины Владимиру Зеленскому о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета
"У Авакова есть свои клоуны — "Нацкорпус". Кадровые военные их ненавидят, считают шантрапой, изображающей ветеранов. Командующий ССО Игорь Лунев после инаугурации Зеленского отказался отдавать честь новому президенту. И тут интересы Зеленского и Авакова совпали — в Силах специальных операций они видят врагов", — делится своей версией произошедшего военнослужащий.
Александр Мединский, воевавший на стороне Киева в Донбассе, подтверждает, что названный организатором убийства Шеремета Антоненко был известен как пропагандист.
"Он был занят популяризацией ССО, стал автором гимна этой структуры — "Тихо пришел, тихо ушел". Это медийная фигура, певец в первую очередь. С другой стороны, он был настолько очарован романтикой спецназа и спецслужб, что мог вызваться и поиграть в войнушку", — предполагает собеседник РИА Новости.
"Я уверен, что данные, опубликованные МВД, были собраны еще при Порошенко. Но обнародовали их сейчас, когда всерьез взялись за военных, которых президент не может контролировать. А повод есть: например, Бузину (Олесь Бузина, писатель. — Прим. ред) убили радикалы С14*, да практически за каждым громким преступлением стоят ветераны, добробатовцы, националисты или их побратимы, — напоминает Мединский.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВзорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет
© РИА Новости / Стрингер
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Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет
По мнению бывшего бойца, следствие, на самом деле, могло выйти на членов "Правого сектора"*, ветеранов АТО и военнослужащих Сил специальных операций, но власть постарается придать этому делу политический окрас. "Это такая удача для Авакова и Зеленского: они целят в Лунева, а настоящая цель — Порошенко. Поэтому на поверхность всплыло то, что раньше прятали, но о чем все знали", — подытоживает Мединский.
Обыски провели и у певца Антона Мухарского, известного под псевдонимом Орест Лютый. Исполнитель крайне негативно отреагировал на брифинг в Министерстве внутренних дел. Он назвал следственные действия "смешными элементами шоу", в котором на подтанцовке у Зеленского выступают глава МВД и генпрокурор. Мединский полагает, что силовики могут считать Ореста Лютого причастным к некоему заговору против Зеленского.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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