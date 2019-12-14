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РИА Наука
2019-12-14T08:11+0300
https://ria.ru/20191214/1562374182.html
Дети из криостата. Чем чревата заморозка яйцеклеток
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РИА Новости

Дети из криостата. Чем чревата заморозка яйцеклеток

08:00 14.12.2019 (обновлено: 08:11 14.12.2019)
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© Depositphotos / OlenaPavlovichКриоконсервация яйцеклеток
Криоконсервация яйцеклеток
© Depositphotos / OlenaPavlovich
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Криоконсервация яйцеклеток разрабатывалась для чисто медицинских целей. Сейчас, когда эта процедура стала коммерческой, в мире все больше женщин используют ее как средство планирования беременности. Насколько это оправданно — в материале РИА Новости.

Из пробирки — в холодильник

Изначально метод криоконсервации использовали, главным образом, в процедуре ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), чтобы сохранить лишние эмбрионы.
Женщине проводят искусственную гиперстимуляцию яичников гормональными препаратами. В результате у нее созревают не одна-две, а десяток яйцеклеток (ооцитов). Их извлекают щадящим хирургическим путем и отбирают четыре-пять самых качественных. Затем врач под микроскопом вводит в цитоплазму клеток так же предварительно отобранные, проверенные на жизнеспособность сперматозоиды. Происходит оплодотворение.
На стадии бластоцисты (нескольких десятков клеток) часть эмбрионов имплантируют в матку пациентке, а часть замораживают, чтобы снова использовать, если имплантированные по каким-то причинам не прижились. Это безопаснее для женщины и дешевле, чем повторно делать ЭКО.
© Иллюстрация РИА НовостиПроцесс заморозки эмбрионов
Процесс заморозки эмбрионов
© Иллюстрация РИА Новости
Процесс заморозки эмбрионов

Почему яйцеклетка выживает

Прогресс в этой области обязан методу витрификации (стеклования) — быстрой заморозке яйцеклетки, при которой жидкость в ней замещается на криопротектор. При низких температурах он остается аморфным, как стекло, и не повреждает живой материал — в отличие от водного раствора, наполняющего яйцеклетку.
В качестве криопротектора используют смесь органических соединений на основе глицерина. Она взаимодействует с мембраной клетки и управляет концентрациями внутри- и внеклеточных электролитов, вытесняя воду. Во время разморозки криопротектор удаляют из клетки, медленно регулируя его концентрацию в растворе и таким образом снижая осмотическое давление.
В отличие от медленной заморозки, когда материал постепенно охлаждают, а затем помещают в жидкий азот, при быстрой — сразу опускают в криостат. Этот метод дает лучшие результаты: больше яйцеклеток после разморозки сохраняется и оплодотворяется, приживается больше эмбрионов.
Процедуры криоконсервации в последние годы значительно улучшены. После оттаивания жизнеспособность сохраняют до 90 процентов образцов. Сейчас этот метод дает положительные результаты с той же вероятностью, что и имплантация эмбрионов, не прошедших цикл заморозки. Кроме того, замороженные таким способом клетки сохраняют жизнеспособность в течение многих лет.
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Успехи и опасения

Уже несколько лет, как заморозка женских яйцеклеток (ооцитов) и эмбрионов — не экспериментальный метод, а вполне себе массовый. Из чисто медицинского приложения он стал частью индустрии создания донорских банков яйцеклеток и эмбрионов. Те, кто сдал туда материал, могут сами воспользоваться им в будущем, а могут дать разрешение на продажу или использование в научных целях.
Криоконсервация позволила многим бездетным парам познать радость полноценной семейной жизни. Это также единственное средство стать матерью для женщин, которым не позволяют это сделать медицинские показания.
К криоконсервации обращаются те, кому в будущем грозит бесплодие, например, при снижении фертильности, кому предстоит хирургическое вмешательство, иное лечение, которое потом не позволит провести процедуру ЭКО. Особенно это касается онкобольных. Если пациенту требуется экстренная химиотерапия, беременность приходится откладывать. Кроме того, они могут быть ограничены в применении гормональных препаратов, использующихся при ЭКО.
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Есть и обратная сторона медали. Все чаще к криоконсервации прибегают женщины, которые решили повременить с рождением ребенка по карьерным соображениям или из-за проблем в личной жизни. На Западе это называют "заморозкой яйцеклеток по социальным причинам" и рассматривают как "второй великий прорыв" в контроле рождаемости после массового распространения гормональных контрацептивов. По состоянию на 2017 год в США банк замороженных по немедицинским причинам эмбрионов и ооцитов содержал больше 11 тысяч образцов.
В то же время опросы показывают, что заморозившие яйцеклетки по социальным причинам испытывают беспокойство по этому поводу. Их волнуют не только вероятность успеха подобной процедуры, вопрос достаточного количества сохраненных ооцитов, но и отсутствие информации о последствиях такого шага, психологической поддержке.
При этом далеко не все, кто воспользовался "социальной" заморозкой, востребуют свой материал. Как сообщает Европейское общество репродуктологии и эмбриологии человека, по состоянию на 2018 год в Центр репродуктивной медицины в Брюсселе, крупнейший в ЕС, за разморозкой своих яйцеклеток обратились всего 7,6 процента женщин: 43 из 563. Из них только треть забеременели.
Действительно, отложить рождение ребенка — не самая правильная жизненная стратегия. Поскольку оптимальный возраст что для беременности, что для криоконсервации яйцеклеток — до 35 лет. В это время выше процент успешного размораживания, оплодотворения и вынашивания. В более позднем возрасте выявляется больше некачественных яйцеклеток, с морфологическими отклонениями, повреждением цитоплазмы.
Согласно некоторым расчетным моделям, женщинам в возрасте 34, 37 и 42 лет потребуется десять, двадцать и 61 ооцит соответственно, чтобы достичь 75-процентной вероятности успешной беременности. Благополучный исход зависит и от других факторов: наследственности, перенесенных патологий, стрессов.
Ученых волнуют также долгосрочные последствия для детей, рожденных из замороженных яйцеклеток. Эта процедура может нарушать целостность веретена при делении клеток эмбриона, приводить к нарушениям числа хромосом, фрагментированию молекулы ДНК, ускорению ее метилирования и экспрессии генов. На такой риск указывают эксперименты с животными.
Ученые из Университета Копенгагена (Дания), анализируя данные исследований, обнаружили, что при зачатии с помощью криоконсервации эмбрионов несколько повышен риск развития более крупного плода.
Международный отклик получило еще одно датское исследование. Проанализировав истории порядка миллиона детей, появившихся на свет за 1996-2012 годы, авторы работы показали, что заморозка эмбрионов связана с незначительным, но статистически различимым риском в 2,4 процента развития рака в детском возрасте по сравнению с естественным деторождением.
Критики отмечают несколько существенных ограничений этого исследования. В частности, что исследование небольшое, оно охватывает всего 3356 детей, рожденных с помощью криоконсервирования, из них у 14 диагностирован рак. Это слишком мало, чтобы делать выводы. Курение во время беременности тоже ассоциируется с повышенным рисом рака у потомства. В любом случае это заболевание в детском возрасте остается очень редким диагнозом.
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