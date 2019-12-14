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2019-12-14T08:44+0300
https://ria.ru/20191214/1562374150.html
В лесу родилась елочка — а как ее срубить?
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РИА Новости

В лесу родилась елочка — а как ее срубить?

08:00 14.12.2019 (обновлено: 08:44 14.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевМужчины в лесу со срубленными елками
Мужчины в лесу со срубленными елками
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Самостоятельно выбрать и законно срубить новогоднюю елку смогут жители ряда регионов России. Для заготовки хвойного дерева нужно будет обратиться в ближайшее лесничество.
После предъявления паспорта и оплаты пошлины желающим укажут участок, на котором можно срубить понравившуюся елку. Как правило, эти пространства находятся под линиями электропередачи или на обочинах дорог.
"Обычно это противопожарные разрывы, участки молодого ельника под ЛЭП, вдоль автомобильных дорог и другие лесные участки, подлежащие расчистке. В этих местах нет необходимости сохранять лесной подрост и никакого ущерба лесному хозяйству такая рубка не наносит", — пояснили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Ветка ели в заснеженном лесу
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Жители Подмосковья смогут законно срубить елку в двух лесопитомниках
Тарифы отличаются в зависимости от субъекта Российской Федерации. К примеру, в той же Нижегородской области каждый метр хвойного дерева обойдется в десять рублей. Правда, за елки выше четырех метров придется заплатить пять тысяч рублей.
В Ленинградской области елочки и вовсе отдают бесплатно, но на одного человека разрешено взять не более одного дерева высотой до трех метров. Москвичи и жители Подмосковья с 20 декабря получат возможность срубить себе дерево для домашнего праздника в двух питомниках — Ульянинском и Дмитровском, отдав за это 300-700 рублей.
При этом необходимо сохранять договор купли-продажи или разрешение, полученное в лесничестве, на время транспортировки елки домой. Как предупреждают власти, в период предновогоднего ажиотажа правоохранители и надзорные органы усилят контроль за вырубкой хвойных, а в лесах, на дорогах и в местах продажи деревьев будут проводиться регулярные рейды.
Так, в Новосибирской области 30 мобильных групп, в состав которых входят сотрудники Минприроды, лесничеств, а также представители органов внутренних дел, круглосуточно патрулируют плантации молодых елей, сосен и пихт.
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Информацию о том, возможна ли заготовка елок в том или ином субъекте федерации, можно получить на официальных сайтах региональных администраций.
Стоит помнить, что по российскому законодательству за незаконную вырубку хвойных деревьев предусмотрены штрафы от трех до четырех тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.
Кроме того, за каждое незаконно заготовленное хвойное дерево диаметром до 12 сантиметров необходимо возместить ущерб — от 900 до 1800 рублей. Если сумма ущерба превысит пять тысяч рублей, нарушителю грозит уголовная ответственность.
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