"Способов много": как военные летчики обманывают летящие в них ракеты

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Боевая авиация, несмотря на выдающиеся ударные возможности, остается достаточно уязвимой. Стоит самолету или вертолету войти в зону действия вражеской ПВО, как он попадает под шквальный огонь. Чтобы максимально обезопасить летательные аппараты от ракетных атак с земли и воздуха, конструкторы предусмотрели в их электронной "начинке" бортовые комплексы обороны (БКО), способные во многих случаях спасти жизнь летчику и сохранить машину. О том, как они работают, — в материале РИА Новости.

Без участия человека

Бортовой комплекс обороны — это сложная система связанных между собой технических средств, предназначенных для своевременного определения угрозы воздушному судну, ее классификации, выработки решения по локализации и противодействию. При полете в зоне боевых действий БКО непрестанно мониторит воздушное и наземное пространство системами пассивной радиолокации и теплопеленгации. Задача — заблаговременно выявить характерные признаки ракетной атаки.

Варианты противодействия угрозе: выход из зоны поражения, радиоэлектронная или иная борьба со средствами наведения противника, постановка помех или физическое уничтожение атакующего объекта. В России каждый самолет или вертолет, участвующий в боевых действиях, в обязательном порядке оснащается хотя бы минимальным набором индивидуальной защиты: системой предупреждения об угрозе, аппаратурой радиоэлектронного подавления и устройствами отстрела тепловых ловушек.

Современные БКО способны защитить самолет или вертолет практически без участия человека. На случай атаки в бортовой компьютер вшиты различные алгоритмы действий. Кроме того, в памяти системы хранятся параметры различных типов источников излучений, что позволяет БКО классифицировать угрозу вплоть до типа и модели. Такая высокая степень автоматизации комплекса позволяет максимально оперативно выработать меры противодействия, что критически важно в бою — зенитная ракета или ракета "воздух-воздух" поражает цель зачастую спустя считанные секунды после пуска.

Исказить сигнал

Одним из самых современных БКО на вооружении российских Воздушно-космических сил считается комплекс радиоэлектронного противодействия (КРЭП) "Хибины". Им вооружены, в частности, истребители Су-30СМ и истребители-бомбардировщики Су-34.

Принцип действия "Хибин" довольно прост. Когда самолет входит в зону действия ПВО противника, он попадает под зондирующий сигнал радиолокационных станций. "Хибины" намеренно искажают параметры входящего сигнала, и РЛС получает в ответ неверную информацию. Это позволяет серьезно затянуть время обнаружения самолета-носителя КРЭП как объекта атаки для противника, затруднить измерение дальности до объекта, его скорости и углового положения и захват самолета при переходе в режим непрерывной радиопеленгации.

По оценкам специалистов, бортовой комплекс обороны Су-34 и Су-30СМ уменьшает вероятность их поражения системами с радиолокационным наведением примерно в 30 раз. Как заявляли западные специалисты, мощность комплекса радиоэлектронной борьбы этих самолетов примерно равна уровню оборудования специализированных самолетов РЭБ американских ВВС EF-111A и EA-18G.

Боевое крещение "Хибины" прошли во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008-го. Два Су-34 прикрывали действия ударной авиации, ведя радиоэлектронную борьбу с элементами грузинской ПВО. В частности, они принимали участие в обеспечении боевого вылета Су-24М, который противорадиолокационной ракетой Х-58У уничтожил ключевую РЛС противника у села Шавшеби под Гори.

Двадцать ракет

Есть свои комплексы бортовой обороны и у вертолетов. В Афганской войне советская армейская авиация несла серьезные потери от огня переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер" американского производства. В результате специально для ударных вертолетов Ми-24 разработали станцию оптико-электронных помех "Липа".

© РИА Новости / Андрей Соломонов Вертолет Ми-24 направляется на боевое задание в районе дороги Кабул — Герат, Афганистан © РИА Новости / Андрей Соломонов Вертолет Ми-24 направляется на боевое задание в районе дороги Кабул — Герат, Афганистан

Она пошла в серию в 1982-м. Станцию монтировали на верхней части фюзеляжа. При помощи мощной ксеноновой лампы и системы вращающихся линз "Липа" создавала вокруг вертолета импульсный поток непрерывно перемещающихся инфракрасных лучей, "запутывавших" ракету. Суммарная эффективность станции достигала 70-85 процентов по количеству сорванных пусков к их общему числу, однако не защищала от попаданий в корму машины.

Современные БКО Л-370 "Витебск" для вертолетов практически лишены этих недостатков. Ими оснащены все современные ударные Ми-35М, а также часть транспортно-боевых Ми-8, транспортных Ми-26, разведывательно-ударных Ка-52 и штурмовиков Су-25 в модификации "Витебск-25". В 2015-м на полигоне под Ахтубинском по "восьмерке" с "Витебском", стоящей на земле, выпустили 20 ракет типа "Игла". Ни одна из них не смогла поразить цель. Ракеты, приближаясь к вертолету, внезапно меняли курс, словно наткнувшись на невидимое препятствие.