Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-14T08:07+0300
https://ria.ru/20191214/1562373396.html
"Способов много": как военные летчики обманывают летящие в них ракеты
https://cdn23.img.ria.ru/images/96593/17/965931759_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_398b8c7157dc2e05bb96ab5290d61a88.jpg
РИА Новости

"Способов много": как военные летчики обманывают летящие в них ракеты

08:00 14.12.2019 (обновлено: 08:07 14.12.2019)
12256
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкIX Международная выставка вооружений Russian Expo Arms-2013
IX Международная выставка вооружений Russian Expo Arms-2013
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Боевая авиация, несмотря на выдающиеся ударные возможности, остается достаточно уязвимой. Стоит самолету или вертолету войти в зону действия вражеской ПВО, как он попадает под шквальный огонь. Чтобы максимально обезопасить летательные аппараты от ракетных атак с земли и воздуха, конструкторы предусмотрели в их электронной "начинке" бортовые комплексы обороны (БКО), способные во многих случаях спасти жизнь летчику и сохранить машину. О том, как они работают, — в материале РИА Новости.

Без участия человека

Бортовой комплекс обороны — это сложная система связанных между собой технических средств, предназначенных для своевременного определения угрозы воздушному судну, ее классификации, выработки решения по локализации и противодействию. При полете в зоне боевых действий БКО непрестанно мониторит воздушное и наземное пространство системами пассивной радиолокации и теплопеленгации. Задача — заблаговременно выявить характерные признаки ракетной атаки.
Военнослужащий за пультом комплекса радиоподавления
11 мая 2017, 17:25
Выключить врагу рубильник: Россия увеличивает производство комплексов РЭБ
Варианты противодействия угрозе: выход из зоны поражения, радиоэлектронная или иная борьба со средствами наведения противника, постановка помех или физическое уничтожение атакующего объекта. В России каждый самолет или вертолет, участвующий в боевых действиях, в обязательном порядке оснащается хотя бы минимальным набором индивидуальной защиты: системой предупреждения об угрозе, аппаратурой радиоэлектронного подавления и устройствами отстрела тепловых ловушек.
Современные БКО способны защитить самолет или вертолет практически без участия человека. На случай атаки в бортовой компьютер вшиты различные алгоритмы действий. Кроме того, в памяти системы хранятся параметры различных типов источников излучений, что позволяет БКО классифицировать угрозу вплоть до типа и модели. Такая высокая степень автоматизации комплекса позволяет максимально оперативно выработать меры противодействия, что критически важно в бою — зенитная ракета или ракета "воздух-воздух" поражает цель зачастую спустя считанные секунды после пуска.

Исказить сигнал

Одним из самых современных БКО на вооружении российских Воздушно-космических сил считается комплекс радиоэлектронного противодействия (КРЭП) "Хибины". Им вооружены, в частности, истребители Су-30СМ и истребители-бомбардировщики Су-34.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне — 2019 в подмосковном Жуковском
Российский многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Российский многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне — 2019 в подмосковном Жуковском
Принцип действия "Хибин" довольно прост. Когда самолет входит в зону действия ПВО противника, он попадает под зондирующий сигнал радиолокационных станций. "Хибины" намеренно искажают параметры входящего сигнала, и РЛС получает в ответ неверную информацию. Это позволяет серьезно затянуть время обнаружения самолета-носителя КРЭП как объекта атаки для противника, затруднить измерение дальности до объекта, его скорости и углового положения и захват самолета при переходе в режим непрерывной радиопеленгации.
По оценкам специалистов, бортовой комплекс обороны Су-34 и Су-30СМ уменьшает вероятность их поражения системами с радиолокационным наведением примерно в 30 раз. Как заявляли западные специалисты, мощность комплекса радиоэлектронной борьбы этих самолетов примерно равна уровню оборудования специализированных самолетов РЭБ американских ВВС EF-111A и EA-18G.
Самолет-постановщик помех Ил-22ПП. Архивное фото
10 июля 2018, 08:00
Помеха сверху. Новый российский самолет "ослепит" противника
Боевое крещение "Хибины" прошли во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008-го. Два Су-34 прикрывали действия ударной авиации, ведя радиоэлектронную борьбу с элементами грузинской ПВО. В частности, они принимали участие в обеспечении боевого вылета Су-24М, который противорадиолокационной ракетой Х-58У уничтожил ключевую РЛС противника у села Шавшеби под Гори.

Двадцать ракет

Есть свои комплексы бортовой обороны и у вертолетов. В Афганской войне советская армейская авиация несла серьезные потери от огня переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер" американского производства. В результате специально для ударных вертолетов Ми-24 разработали станцию оптико-электронных помех "Липа".
© РИА Новости / Андрей СоломоновВертолет Ми-24 направляется на боевое задание в районе дороги Кабул — Герат, Афганистан
Вертолет Ми-24 направляется на боевое задание в районе дороги Кабул - Герат, Афганистан
© РИА Новости / Андрей Соломонов
Вертолет Ми-24 направляется на боевое задание в районе дороги Кабул — Герат, Афганистан
Она пошла в серию в 1982-м. Станцию монтировали на верхней части фюзеляжа. При помощи мощной ксеноновой лампы и системы вращающихся линз "Липа" создавала вокруг вертолета импульсный поток непрерывно перемещающихся инфракрасных лучей, "запутывавших" ракету. Суммарная эффективность станции достигала 70-85 процентов по количеству сорванных пусков к их общему числу, однако не защищала от попаданий в корму машины.
Современные БКО Л-370 "Витебск" для вертолетов практически лишены этих недостатков. Ими оснащены все современные ударные Ми-35М, а также часть транспортно-боевых Ми-8, транспортных Ми-26, разведывательно-ударных Ка-52 и штурмовиков Су-25 в модификации "Витебск-25". В 2015-м на полигоне под Ахтубинском по "восьмерке" с "Витебском", стоящей на земле, выпустили 20 ракет типа "Игла". Ни одна из них не смогла поразить цель. Ракеты, приближаясь к вертолету, внезапно меняли курс, словно наткнувшись на невидимое препятствие.
Вертолеты ВКС РФ в Крыму. Архивное фото
4 июня, 03:43
Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ
Система автоматически обнаруживает пуск ракеты и активирует отстрел пассивных помех — ложных тепловых целей и дипольных отражателей. Кроме того, включается активная защита в инфракрасном и радиодиапазонах, что приводит к нарушению систем самонаведения ракет и их уходу на ложные цели. Комплекс может работать в полностью автоматическом режиме, лишь информируя экипаж о ракурсе атаки и характере угрозы, а также о мерах противодействия и об оставшихся средствах защиты. Этот БКО активно используется в Сирии. О его эффективности свидетельствует тот факт, что ни один вертолет ВКС России не был сбит с земли огнем ПЗРК.
289554411
Обсудить 11
Су-30СММи-35МСу-24МВоздушно-космические силы РоссииГориМоскваСирияБезопасность
Популярные комментарии
В Турции особенно знают, как российские лётчики могут уходить от ракет.
14 декабря, 10:02
А Александр Мирошниченко
2100020
США тоже знают, как украинские летчики могут "прокатить".
14 декабря, 11:42
Рентген Анатольевич
1330001
Рекомендуем
Акция протеста против изменеия климата в Лондоне
Убить миллиард коров и уволить миллионы людей, чтобы спасти Землю
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков предсказал "мрачный сценарий" для Европы
Глава Национальной полиции Сергей Князев оглашает доклад президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
"Играл на балалайке". Что не так с версией убийства Шеремета
Сухарева башня
"Москва в страхе". Какое послание оставил "колдун с Сухаревой башни"
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР
КНДР сообщила о важном испытании на космодроме
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Триумф Бориса Джонсона: история ведет желающих, а остальных — тащит
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции
Песков прокомментировал переговоры "на повышенных тонах" в Париже
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
"Адские санкции США": почему нам не стоит их бояться
Американский ракетный комплекс Patriot
Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot
Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Источник сообщил подробности нового контракта России и Турции по С-400
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
В МИД сообщили о "разговоре на повышенных тонах" на саммите в Париже
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Участок строительства газопровода Северный поток — 2
В Госдуме оценили заявление Украины о "Северном потоке — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30В партии "Яблоко" сменился председатель
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
23:10В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Лента новостейМолния