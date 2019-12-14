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2019-12-14T14:44+0300
https://ria.ru/20191214/1562367813.html
Пенсионерку приговорили к восьми месяцам за кусты мака в огороде
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РИА Новости

Пенсионерку приговорили к восьми месяцам за кусты мака в огороде

08:00 14.12.2019 (обновлено: 14:44 14.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоЦветущие маки
Цветущие маки
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Мария Семенова, Мариам Кочарян. В Нижегородской области 79-летнюю Александру Сироткину приговорили к восьми месяцам лишения свободы условно — за выращивание мака в особо крупных размерах. Следователи утверждают: пенсионерка сознательно культивировала наркосодержащие растения. Но родня пожилой женщины в недоумении: самосевный мак есть в каждом деревенском дворе, а в огороде Александры Егоровны он рос как трава.

"Всю жизнь работала дояркой"

Эта история началась еще летом: 2 июля полиция осмотрела огород Александры Сироткиной из деревни Шадрино Ковернинского района и нашла 479 кустов мака. Возбудили уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства", 11 декабря суд вынес приговор. Александру Егоровну признали виновной. За преступление в "особо крупном размере" ей грозило до восьми лет лишения свободы, но суд с учетом возраста обвиняемой приговорил ее к восьми месяцам условно с испытательным сроком шесть месяцев.
Александра Егоровна всю жизнь прожила в Нижегородской области. В Шадрино, крошечную деревеньку, переехала после замужества. Работала дояркой, родила шестерых детей. Муж скончался от рака, осталась в просторном доме одна. Большинство детей давно в крупных городах, в Шадрино живут только две дочери — у них собственное хозяйство, но по весне они исправно распахивают на мамином огороде землю и обустраивают грядки.

"Рос как трава"

Софья, дочь Александры Сироткиной, рассказала РИА Новости, что мак в огороде рос уже не первый год — это самосевный цветок, который никто специально не сажал.

"Он везде растет. Мама огород пропалывает от сорняков, но мак оставила: "Жалко цветочков". На грядках, посреди лука. В теплице в этом году не вскапывали землю, все заросло маком. Мама говорила: "Пусть цветочки растут", а цветочки-то вот какими оказались. Она его вместо травы кидала козам, курицам, гусям", — объясняет Софья.

Она предполагает, что на цветник Сироткиной внимание правоохранительных органов обратил сосед пенсионерки. "У нее был конфликт с ним, думаю, он решил отомстить. Между участками стоит сетка-рабица, все видно. А с дороги ничего не заметить: у нее двухметровый забор", — говорит дочь.
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Софья признает: она слышала о том, что мак нежелательно выращивать на участке, но не думала, что последствия могут быть настолько серьезными. К тому же к хозяйству Александра Егоровна относилась трепетно: "У нашей мамы вырвешь лишнюю травинку — по рукам получишь, а за цветочки тем более".

"Закон един для всех"

Прокурор Ковернинского муниципального района Алексей Чижиков в беседе с агентством отметил, что была проведена специальная медико-психологическая экспертиза, которая подтвердила вменяемость пенсионерки.

"Закон для всех един. Если человек здоров, он должен нести уголовную ответственность за выращивание 500 кустов мака, — комментирует Чижиков. — Весь ажиотаж вокруг этого дела связан исключительно с возрастом обвиняемой. Если бы на месте бабушки фигурировал молодой человек, никто бы этой историей не интересовался".

Прокурор указал на то, что в огороде у Сироткиной опиумное растение было найдено не только на грядках, но еще и в теплице. "Спрашивается: зачем?" — задается вопросом он.
Чижиков заверяет, что сотрудники полиции регулярно проводили профилактические мероприятия в целях предупреждения граждан об опасности выращивания мака. "Мы постоянно говорили жителям поселка: "Аккуратней!" На мой взгляд, вина лежит не столько на бабушке, сколько на родственниках, которые вовремя не подсказали ей, что культивация мака чревата последствиями вплоть до уголовной ответственности", — подчеркивает прокурор.
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Вместе с тем он уверен: тот сорт мака, что растет на грядках у Александры Егоровны, не годится для прикорма. "Скотина не будет кушать колючие листы. Этот мак не для коз", — заявил Чижиков.
В аппарате уполномоченного по правам человека в Нижегородской области РИА Новости сказали, что не общались с семьей Сироткиной. "Если к нам обратится сама женщина или ее родственники, аппарат уполномоченного подключится и будет разбираться в ситуации".

Дела за цветы

Стоит заметить, что это не первый случай возбуждения уголовного дела за растущий в селах мак. Так, например, в сентябре 2018-го 64-летний ветеран труда из деревни Пермского края получил один год условно за мак в огороде.
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А в 2011-м 83-летняя жительница Челябинской области, принимая участие в областном конкурсе на самый благоустроенный двор, посадила на клумбах яркие полевые маки и чуть было не стала фигурантом уголовного дела, но обошлось — полицейские ограничились разъяснительной беседой.
В России с 2004-го действует ежегодная оперативно-профилактическая операция "Мак" для выявления и ликвидации незаконных растений.
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ПенсионерыпреступленияПроисшествияМоскваНижегородская областьОбщество
Популярные комментарии
Жалко бабушку? А когда детей подсаживают на наркоту - то только полиция виновата! Я бывший работник ФСИНа и распространителей повидала, одну красотку ("работала" по школе!) в тюрьме лечили от бесплодия...гинеколог есть в штате...Да и старушек-веселушек видела. Это не редкость, смолоду была уголовницей и что, к старости исправилась? Никто не обратил внимание - 6 детей и большой дом? От трудов праведных да с 6 детьми!
14 декабря, 09:05
ЛСЛюдмила С Юга
14000036
Вы уж как-то определитесь с признаками преступной жизни - бесплодие или 6 детей доказывает распространение? И кто сказал Вам про большой дом у пенсионерки? Вы его видели? И что - прямо цыганский дворец у нее? Судить нужно за преступления. Доказанные. А не по измышлениям таких, как Вы.
14 декабря, 09:17
Александр 792
4200006
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