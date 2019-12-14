Названы десять самых интересных городов для путешествий в 2020 году

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Эксперты составили список из десяти направлений, которые будут набирать популярность в 2020 году: от малоизвестных городов Восточной Европы до секретных уголков Азии, сообщает Booking.com.
Согвипхо, Южная Корея
Согвипхо — второй по величине город южнокорейского острова Чеджудо, окруженный природными красотами вулканического побережья. Это место подойдет для активного отдыха: прозрачная голубая вода для поклонников дайвинга, а склоны близлежащей горы Халласан – для пеших прогулок.
Жабляк, Черногория
Тем, кто в 2020 году хочет отправиться в нетривиальную поездку, эксперты советуют рассмотреть путешествие в Жабляк.
Этот маленький городок на севере Черногории расположен в сердце горного региона Дурмитор. Зимой — заснеженные склоны, а летом здесь можно заняться водными видами спорта на озерах и реках.
Жабляк, Черногория
Ереван, Армения
Любителям истории, памятников архитектуры стоит посетить достопримечательности Еревана: собор Святого Григория Просветителя, один из крупнейших храмов Армянской апостольской церкви в мире, и руины храма Звартноц, откуда открываются красивые виды на горы.
Архитектурно-монументальный комплекс в Ереване "Каскад"
Прогуливаясь по городу, важно не пропустить архитектурный комплекс "Каскад", а также площадь Республики в центре столицы Армении.
Сальта, Аргентина
В Сальте — яркая колониальная архитектура и живописная природа. Этот город находится в самом сердце аргентинских Анд. Можно прогуляться по широкому проспекту 9 июля в самом центре, посетить монастырь Святого Франциска начала XVII века или отправится исследовать красочные холмы (Cerro de los Siete Colores) и солончак Салинас-Грандес.
Гзира, Мальта
Путешественники, которые в 2020 году хотят совместить пляжный отдых с культурным, должны присмотреться к городу Гзира на северо-восточном побережье Мальты.
Оттуда открывается прекрасный вид на крепостные стены мальтийской столицы Валлетты, городскую гавань Марсамксетт и близлежащий остров Маноэль.
Ниньбинь, Вьетнам
Благодаря живописности ландшафтов Ниньбинь часто называют бухтой Халонг на суше, поскольку зеленая гладь окружающего пейзажа и правда напоминает море. Дорога от Ханоя займет всего пару часов.
В провинции Ниньбинь интересна природа: горы, реки, пещеры, рисовые поля.
Свиноуйсьце, Польша
Свиноуйсьце — красивый портовый город на Балтике, расположенный на севере Польши. Здесь можно посетить Музей морского рыболовства, в котором представлены модели судов и удивительные водные обитатели. Прогуляться к маяку XIX века, со смотровой площадки которого открываются панорамные виды гавани.
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Сан-Хуан, Пуэрто-Рико
Сан-Хуан, столица Пуэрто-Рико, расположенная на побережье Атлантического океана, — для тех, кто хочет почувствовать яркий национальный колорит.
Вид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико
Там стоит прогуляться по мощеным улочкам Старого города, разглядывая испанские колониальные постройки, пройтись по улице Форталеза, которую также называют "улицей зонтиков", посетить замок Эль-Морро и крепость Сан-Кристобаль, а также пройтись по бульвару Пасео-де-ла-Принсеса.
Такамацу, Япония
Такамацу, также известный как королевство удона и врата Сикоку, — портовый город, который идеально подходит для туристов, заинтересованных в местной кухне и красивых видах. Живописный сад Рицурин — национальное достояние Японии.
Здесь расположено множество чайных домов, знаменитый лунный мост Энгэцукё и пруды с лотосами.
Джодхпур, Индия
Джодхпур считается одним из самых ярких городов мира из-за тысячи выкрашенных синей краской домов.
Крепость Мехрангарх в Джодхпуре, Индия
Кроме того, здесь находятся такие достопримечательности, как крепость Мехрангарх, дворец Умайд-Бхаван и сады Мандора.