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Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-12-14T14:49+0300
https://ria.ru/20191214/1562367435.html
Названы десять самых интересных городов для путешествий в 2020 году
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РИА Новости

Названы десять самых интересных городов для путешествий в 2020 году

14:49 14.12.2019
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© AFP 2019 / Emmanuel DunandГород Согвипхо, Южная корея
Город Согвипхо, Южная корея
© AFP 2019 / Emmanuel Dunand
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Эксперты составили список из десяти направлений, которые будут набирать популярность в 2020 году: от малоизвестных городов Восточной Европы до секретных уголков Азии, сообщает Booking.com.

Согвипхо, Южная Корея

Согвипхо — второй по величине город южнокорейского острова Чеджудо, окруженный природными красотами вулканического побережья. Это место подойдет для активного отдыха: прозрачная голубая вода для поклонников дайвинга, а склоны близлежащей горы Халласан – для пеших прогулок.

Жабляк, Черногория

Тем, кто в 2020 году хочет отправиться в нетривиальную поездку, эксперты советуют рассмотреть путешествие в Жабляк.
CC BY-SA 3.0 / Mercy / Город Жабляк, Черногория
Город Жабляк, Черногория
CC BY-SA 3.0 / Mercy /
Город Жабляк, Черногория
Этот маленький городок на севере Черногории расположен в сердце горного региона Дурмитор. Зимой — заснеженные склоны, а летом здесь можно заняться водными видами спорта на озерах и реках.
CC BY-SA 2.0 / Nick Savchenko / ZabljakЖабляк, Черногория
Жабляк, Черногория
CC BY-SA 2.0 / Nick Savchenko / Zabljak
Жабляк, Черногория

Ереван, Армения

Любителям истории, памятников архитектуры стоит посетить достопримечательности Еревана: собор Святого Григория Просветителя, один из крупнейших храмов Армянской апостольской церкви в мире, и руины храма Звартноц, откуда открываются красивые виды на горы.
© Depositphotos / Anton IvanovАрхитектурно-монументальный комплекс в Ереване "Каскад"
Архитектурно-монументальный комплекс в Ереване Каскад
© Depositphotos / Anton Ivanov
Архитектурно-монументальный комплекс в Ереване "Каскад"
Прогуливаясь по городу, важно не пропустить архитектурный комплекс "Каскад", а также площадь Республики в центре столицы Армении.

Сальта, Аргентина

В Сальте — яркая колониальная архитектура и живописная природа. Этот город находится в самом сердце аргентинских Анд. Можно прогуляться по широкому проспекту 9 июля в самом центре, посетить монастырь Святого Франциска начала XVII века или отправится исследовать красочные холмы (Cerro de los Siete Colores) и солончак Салинас-Грандес.
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Гзира, Мальта

Путешественники, которые в 2020 году хотят совместить пляжный отдых с культурным, должны присмотреться к городу Гзира на северо-восточном побережье Мальты.
CC BY-SA 3.0 / FrankBothe / Город Гзира, Мальта
Город Гзира, Мальта
CC BY-SA 3.0 / FrankBothe /
Город Гзира, Мальта
Оттуда открывается прекрасный вид на крепостные стены мальтийской столицы Валлетты, городскую гавань Марсамксетт и близлежащий остров Маноэль.

Ниньбинь, Вьетнам

Благодаря живописности ландшафтов Ниньбинь часто называют бухтой Халонг на суше, поскольку зеленая гладь окружающего пейзажа и правда напоминает море. Дорога от Ханоя займет всего пару часов.
© Фото : Public domainГород Ниньбинь, Вьетнам
Город Ниньбинь, Вьетнам
© Фото : Public domain
Город Ниньбинь, Вьетнам
В провинции Ниньбинь интересна природа: горы, реки, пещеры, рисовые поля.

Свиноуйсьце, Польша

Свиноуйсьце — красивый портовый город на Балтике, расположенный на севере Польши. Здесь можно посетить Музей морского рыболовства, в котором представлены модели судов и удивительные водные обитатели. Прогуляться к маяку XIX века, со смотровой площадки которого открываются панорамные виды гавани.
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Сан-Хуан, Пуэрто-Рико

Сан-Хуан, столица Пуэрто-Рико, расположенная на побережье Атлантического океана, — для тех, кто хочет почувствовать яркий национальный колорит.
© Фото : U.S. National Park ServiceВид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико
Вид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико
© Фото : U.S. National Park Service
Вид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико
Там стоит прогуляться по мощеным улочкам Старого города, разглядывая испанские колониальные постройки, пройтись по улице Форталеза, которую также называют "улицей зонтиков", посетить замок Эль-Морро и крепость Сан-Кристобаль, а также пройтись по бульвару Пасео-де-ла-Принсеса.

Такамацу, Япония

Такамацу, также известный как королевство удона и врата Сикоку, — портовый город, который идеально подходит для туристов, заинтересованных в местной кухне и красивых видах. Живописный сад Рицурин — национальное достояние Японии.
© Depositphotos / gnohzГород Такамацу, Япония
Город Такамацу, Япония
© Depositphotos / gnohz
Город Такамацу, Япония
Здесь расположено множество чайных домов, знаменитый лунный мост Энгэцукё и пруды с лотосами.

Джодхпур, Индия

Джодхпур считается одним из самых ярких городов мира из-за тысячи выкрашенных синей краской домов.
© Fotolia / byheavenКрепость Мехрангарх в Джодхпуре, Индия
Крепость Мехрангарх в Джодхпуре, Индия
© Fotolia / byheaven
Крепость Мехрангарх в Джодхпуре, Индия
Кроме того, здесь находятся такие достопримечательности, как крепость Мехрангарх, дворец Умайд-Бхаван и сады Мандора.
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