Названы десять самых интересных городов для путешествий в 2020 году

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Эксперты составили список из десяти направлений, которые будут набирать популярность в 2020 году: от малоизвестных городов Восточной Европы до секретных уголков Азии, сообщает Booking.com.

Согвипхо, Южная Корея

Согвипхо — второй по величине город южнокорейского острова Чеджудо, окруженный природными красотами вулканического побережья. Это место подойдет для активного отдыха: прозрачная голубая вода для поклонников дайвинга, а склоны близлежащей горы Халласан – для пеших прогулок.

Жабляк, Черногория

Тем, кто в 2020 году хочет отправиться в нетривиальную поездку, эксперты советуют рассмотреть путешествие в Жабляк.

Этот маленький городок на севере Черногории расположен в сердце горного региона Дурмитор. Зимой — заснеженные склоны, а летом здесь можно заняться водными видами спорта на озерах и реках.

Ереван, Армения

Любителям истории, памятников архитектуры стоит посетить достопримечательности Еревана: собор Святого Григория Просветителя, один из крупнейших храмов Армянской апостольской церкви в мире, и руины храма Звартноц, откуда открываются красивые виды на горы.

Прогуливаясь по городу, важно не пропустить архитектурный комплекс "Каскад", а также площадь Республики в центре столицы Армении.

Сальта, Аргентина

В Сальте — яркая колониальная архитектура и живописная природа. Этот город находится в самом сердце аргентинских Анд. Можно прогуляться по широкому проспекту 9 июля в самом центре, посетить монастырь Святого Франциска начала XVII века или отправится исследовать красочные холмы (Cerro de los Siete Colores) и солончак Салинас-Грандес.

Гзира, Мальта

Путешественники, которые в 2020 году хотят совместить пляжный отдых с культурным, должны присмотреться к городу Гзира на северо-восточном побережье Мальты.

Оттуда открывается прекрасный вид на крепостные стены мальтийской столицы Валлетты, городскую гавань Марсамксетт и близлежащий остров Маноэль.

Ниньбинь, Вьетнам

Благодаря живописности ландшафтов Ниньбинь часто называют бухтой Халонг на суше, поскольку зеленая гладь окружающего пейзажа и правда напоминает море. Дорога от Ханоя займет всего пару часов.

В провинции Ниньбинь интересна природа: горы, реки, пещеры, рисовые поля.

Свиноуйсьце, Польша

Свиноуйсьце — красивый портовый город на Балтике, расположенный на севере Польши. Здесь можно посетить Музей морского рыболовства, в котором представлены модели судов и удивительные водные обитатели. Прогуляться к маяку XIX века, со смотровой площадки которого открываются панорамные виды гавани.

Сан-Хуан, Пуэрто-Рико

Сан-Хуан, столица Пуэрто-Рико, расположенная на побережье Атлантического океана, — для тех, кто хочет почувствовать яркий национальный колорит.

Там стоит прогуляться по мощеным улочкам Старого города, разглядывая испанские колониальные постройки, пройтись по улице Форталеза, которую также называют "улицей зонтиков", посетить замок Эль-Морро и крепость Сан-Кристобаль, а также пройтись по бульвару Пасео-де-ла-Принсеса.

Такамацу, Япония

Такамацу, также известный как королевство удона и врата Сикоку, — портовый город, который идеально подходит для туристов, заинтересованных в местной кухне и красивых видах. Живописный сад Рицурин — национальное достояние Японии.

Здесь расположено множество чайных домов, знаменитый лунный мост Энгэцукё и пруды с лотосами.

Джодхпур, Индия

Джодхпур считается одним из самых ярких городов мира из-за тысячи выкрашенных синей краской домов.