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2019-12-14T15:40+0300
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Новое оборудование поможет особым детям Кировской области
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РИА Новости

Новое оборудование поможет особым детям Кировской области

08:00 14.12.2019 (обновлено: 15:40 14.12.2019)
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© Фото предоставлено министерством социального развития Кировской областиПреподаватель занимается с ребенком в реабилитационном центре
Преподаватель занимается с ребенком в реабилитационном центре
© Фото предоставлено министерством социального развития Кировской области
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Кировской области дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья будут проходить реабилитацию на новом оборудовании, сообщает пресс-служба правительства региона.
Специально приобретенная техника поможет развитию навыков пациентов областного и Кирово-Чепецкого реабилитационных центров.
Например, при помощи интерактивного компьютерного комплекса можно совершенствовать имеющиеся двигательные навыки и осваивать новые, развивать крупную и мелкую моторику, а также зрительную координацию и мышление.
Ортопедические стулья для детей с отставанием в двигательном и психоречевом развитии или с различными формами ДЦП позволят тренировать процесс удержания головы в вертикальном положении и формировать правильную осанку.
Специальные наборы и конструкторы также помогут пациентам реабилитационных центров развивать сенсорно-моторные навыки и математические способности.
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По словам заведующей отделением дневного пребывания центра Елены Петровских, в процессе создания чего-то нового совершенствуется и речь ребенка.
"Возьмем обыкновенный набор деталей, из которого можно построить, например, дом. Благодаря участию взрослого человека ребенок узнает новые слова, формы, названия строительных материалов, деталей, их характеристики. Он учится не только работать руками, но и правильно применять понятия в речи, составлять предложения или рассказ", — приводит слова специалиста пресс-служба.
В этом году помощь специалистов реабилитационных центров в Кировской области получили более 150 детей с ограниченными возможностями и их родители.
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