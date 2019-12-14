Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-14T10:02+0300
https://ria.ru/20191214/1562302787.html
Двое под звездным небом: лучшие снимки конкурса свадебной фотографии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156230/22/1562302218_0:167:2048:1319_1036x0_80_0_0_052213d765dea0f2fe43ca3a5e5c44b3.jpg
РИА Новости

Двое под звездным небом: лучшие снимки конкурса свадебной фотографии

10:00 14.12.2019 (обновлено: 10:02 14.12.2019)
22920
Организаторы конкурса International Wedding Photographer of the Year Awards подвели итоги. Самые эмоциональные и впечатляющие работы лучших свадебных фотографов — в подборке Ria.ru.
© Фото : Cat and Jeff/ IWPOTY 2019

Главный приз завоевали фотографы Кэт и Джефф (Cat and Jeff) из Канады. Герои их снимка Пия и Джулиан пригласили на свадьбу в Британскую Колумбию родных из разных стран. Празднованию не помешали ни культурные различия, ни капризы природы — солнце сменялось дождем и порывистым ветром.

Cat and Jeff. Работа победителя конкурса свадебной фотографии International Wedding Photographer of the Year
1 из 15

Главный приз завоевали фотографы Кэт и Джефф (Cat and Jeff) из Канады. Герои их снимка Пия и Джулиан пригласили на свадьбу в Британскую Колумбию родных из разных стран. Празднованию не помешали ни культурные различия, ни капризы природы — солнце сменялось дождем и порывистым ветром.

© Фото : Cat and Jeff/ IWPOTY 2019
© Фото : Xenia Shabanova/ IWPOTY 2019

На втором месте остановилась Ксения Шабанова (Xenia Shabanova) из Эстонии. Этот выразительный снимок сделан накануне главного для жениха и невесты дня.

Xenia Shabanova. Работа победителя конкурса свадебной фотографии International Wedding Photographer of the Year
2 из 15

На втором месте остановилась Ксения Шабанова (Xenia Shabanova) из Эстонии. Этот выразительный снимок сделан накануне главного для жениха и невесты дня.

© Фото : Xenia Shabanova/ IWPOTY 2019
© Фото : Oli Sansom/ IWPOTY 2019

Работа Оли Сансом (Oli Sansom) из Австралии победила в номинации Film Photography / Analog.

Oli Sansom. Работа победителя конкурса свадебной фотографии International Wedding Photographer of the Year
3 из 15

Работа Оли Сансом (Oli Sansom) из Австралии победила в номинации Film Photography / Analog.

© Фото : Oli Sansom/ IWPOTY 2019
© Фото : Marcis Baltskars/ IWPOTY 2019

Свет в день этой свадьбы был идеальным, и фотограф Марцис Балтскарс (Marcis Baltskars) попросил гостей собраться в круг. Кадр стал лучшим в номинации From above.

Marcis Baltskars. Работа победителя конкурса свадебной фотографии International Wedding Photographer of the Year
4 из 15

Свет в день этой свадьбы был идеальным, и фотограф Марцис Балтскарс (Marcis Baltskars) попросил гостей собраться в круг. Кадр стал лучшим в номинации From above.

© Фото : Marcis Baltskars/ IWPOTY 2019
© Фото : Rafał Donica/ IWPOTY 2019

Рафал Доница (Rafał Donica) из Польши работает свадебным фотографом всего три года. Третья в жизни попытка съемки фейерверков на брачном торжестве принесла ему победу в номинации "Черно-белое фото".

Rafał Donica. Работа победителя конкурса свадебной фотографии International Wedding Photographer of the Year
5 из 15

Рафал Доница (Rafał Donica) из Польши работает свадебным фотографом всего три года. Третья в жизни попытка съемки фейерверков на брачном торжестве принесла ему победу в номинации "Черно-белое фото".

© Фото : Rafał Donica/ IWPOTY 2019
© Фото : Victoria Sprung/ IWPOTY 2019

Фотограф Виктория Спрунг (Victoria Sprung) обратила внимание, как хорошо сочетаются свет и геометрия зала, где проходило торжество, и сделала кадр, который впоследствии победил в Single capture.

Victoria Sprung. Работа победителя конкурса свадебной фотографии International Wedding Photographer of the Year
6 из 15

Фотограф Виктория Спрунг (Victoria Sprung) обратила внимание, как хорошо сочетаются свет и геометрия зала, где проходило торжество, и сделала кадр, который впоследствии победил в Single capture.

© Фото : Victoria Sprung/ IWPOTY 2019
© Фото : Angela Ruscheinski/ IWPOTY 2019

Анжела Рушейнски (Angela Ruscheinski), Канада вспоминает, что невеста сомневалась, когда фотограф предложила молодым хорошенько взболтать огромную бутылку шампанское. Снимок оказался лучшим в номинации Bridal Party.

Angela Ruscheinski. Работа победителя конкурса свадебной фотографии International Wedding Photographer of the Year
7 из 15

Анжела Рушейнски (Angela Ruscheinski), Канада вспоминает, что невеста сомневалась, когда фотограф предложила молодым хорошенько взболтать огромную бутылку шампанское. Снимок оказался лучшим в номинации Bridal Party.

© Фото : Angela Ruscheinski/ IWPOTY 2019
© Фото : Ruan Redelinghuys/ IWPOTY 2019

Южноафриканский фотограф Руан Ределингус (Ruan Redelinghuys) предложил молодоженам сделать свадебные снимки под звездным небом в пустыне Намиб. Победа в номинации Epic location.

Ruan Redelinghuys. Работа победителя конкурса свадебной фотографии International Wedding Photographer of the Year
8 из 15

Южноафриканский фотограф Руан Ределингус (Ruan Redelinghuys) предложил молодоженам сделать свадебные снимки под звездным небом в пустыне Намиб. Победа в номинации Epic location.

© Фото : Ruan Redelinghuys/ IWPOTY 2019
© Фото : Ben Appleby/ IWPOTY 2019

А теперь — танцы. Кадр Бена Эпплби (Ben Appleby) вошел в десятку лучших на конкурсе.

Ben Appleby. Работа победителя конкурса свадебной фотографии International Wedding Photographer of the Year
9 из 15

А теперь — танцы. Кадр Бена Эпплби (Ben Appleby) вошел в десятку лучших на конкурсе.

© Фото : Ben Appleby/ IWPOTY 2019
© Фото : Krzysztof Krawczyk/ IWPOTY 2019

Кадр Кшиштофа Кравчука (Krzysztof Krawczyk) из Польша отобрали в финал в номинация Couple portrait.

Krzysztof Krawczyk. Работа победителя конкурса свадебной фотографии International Wedding Photographer of the Year
10 из 15

Кадр Кшиштофа Кравчука (Krzysztof Krawczyk) из Польша отобрали в финал в номинация Couple portrait.

© Фото : Krzysztof Krawczyk/ IWPOTY 2019
© Фото : Raïs De Weirdt/ IWPOTY 2019

Фотографийя Раиса де Веирдта (Raïs De Weirdt) — в числе получивших высокую оценку жюри.

Raïs De Weirdt. Работа победителя конкурса свадебной фотографии International Wedding Photographer of the Year
11 из 15

Фотографийя Раиса де Веирдта (Raïs De Weirdt) — в числе получивших высокую оценку жюри.

© Фото : Raïs De Weirdt/ IWPOTY 2019
© Фото : Gaelle Le Berre/ IWPOTY 2019

Австралийский фотограф Гаэль ле Берр (Gaelle Le Berre) убеждена, что оказалась в нужном месте в нужное время. Ее работа победила в номинации Dance Floor.

Gaelle Le Berre. Работа победителя конкурса свадебной фотографии International Wedding Photographer of the Year
12 из 15

Австралийский фотограф Гаэль ле Берр (Gaelle Le Berre) убеждена, что оказалась в нужном месте в нужное время. Ее работа победила в номинации Dance Floor.

© Фото : Gaelle Le Berre/ IWPOTY 2019
© Фото : Steven Herrschaft/ IWPOTY 2019

Стефен Херршафт (Steven Herrschaft) — финалист конкурса свадебной фотографии в номинации Single capture.

Steven Herrschaft. Работа победителя конкурса свадебной фотографии International Wedding Photographer of the Year
13 из 15

Стефен Херршафт (Steven Herrschaft) — финалист конкурса свадебной фотографии в номинации Single capture.

© Фото : Steven Herrschaft/ IWPOTY 2019
© Фото : Ben Appleby/ IWPOTY 2019

Свадьбу играли в здании школы верховой езды в Дербишире. Во время ужина фотограф Бен Эпплби (Ben Appleby) заметил, как свет из окна заполняет пространство, и понял, что должен сфотографировать здесь невесту. Снимок победил в номинации Solo Portrait.

Ben Appleby. Работа победителя конкурса свадебной фотографии International Wedding Photographer of the Year
14 из 15

Свадьбу играли в здании школы верховой езды в Дербишире. Во время ужина фотограф Бен Эпплби (Ben Appleby) заметил, как свет из окна заполняет пространство, и понял, что должен сфотографировать здесь невесту. Снимок победил в номинации Solo Portrait.

© Фото : Ben Appleby/ IWPOTY 2019
© Фото : Misscha Bättig/ IWPOTY 2019

Снимок швейцарца Миши Бэттига (Misscha Bättig) — среди лучших работ конкурса.

Misscha Bättig. Работа победителя конкурса свадебной фотографии International Wedding Photographer of the Year
15 из 15

Снимок швейцарца Миши Бэттига (Misscha Bättig) — среди лучших работ конкурса.

© Фото : Misscha Bättig/ IWPOTY 2019
931523413
Обсудить 0
Фото
Рекомендуем
Новорожденные дети
Названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Компрессорная установка месторождения природного газа
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Прохожие на Красной площади в городе Москве
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами
Участник Поля чудес отгадал слово с ошибкой и победил
Якубович прокомментировал ошибку на "Поле чудес"
Поезд Московского центрального диаметра
Власти Москвы предложили поменять названия ряда станций МЦД
Участник Поля чудес отгадал слово с ошибкой и победил
Участник "Поля чудес" отгадал слово с ошибкой и победил
Ив Набиев исполняет песню Ausländer группы Rammstein
Участник "Голоса" удивил зрителей необычным исполнением хита Rammstein
Лапы рыжего котенка
В Таиланде родился котенок с двумя головами
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы
Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Акция протеста против изменеия климата в Лондоне
Убить миллиард коров и уволить миллионы людей, чтобы спасти Землю
Военнослужащие на участке восстановленного моста в Станице Луганская
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30В партии "Яблоко" сменился председатель
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
23:10В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Лента новостейМолния