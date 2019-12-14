Двое под звездным небом: лучшие снимки конкурса свадебной фотографии

© Фото : Cat and Jeff/ IWPOTY 2019

Главный приз завоевали фотографы Кэт и Джефф (Cat and Jeff) из Канады. Герои их снимка Пия и Джулиан пригласили на свадьбу в Британскую Колумбию родных из разных стран. Празднованию не помешали ни культурные различия, ни капризы природы — солнце сменялось дождем и порывистым ветром.