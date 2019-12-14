Двое под звездным небом: лучшие снимки конкурса свадебной фотографии

Главный приз завоевали фотографы Кэт и Джефф (Cat and Jeff) из Канады. Герои их снимка Пия и Джулиан пригласили на свадьбу в Британскую Колумбию родных из разных стран. Празднованию не помешали ни культурные различия, ни капризы природы — солнце сменялось дождем и порывистым ветром.
Главный приз завоевали фотографы Кэт и Джефф (Cat and Jeff) из Канады. Герои их снимка Пия и Джулиан пригласили на свадьбу в Британскую Колумбию родных из разных стран. Празднованию не помешали ни культурные различия, ни капризы природы — солнце сменялось дождем и порывистым ветром.
На втором месте остановилась Ксения Шабанова (Xenia Shabanova) из Эстонии. Этот выразительный снимок сделан накануне главного для жениха и невесты дня.
На втором месте остановилась Ксения Шабанова (Xenia Shabanova) из Эстонии. Этот выразительный снимок сделан накануне главного для жениха и невесты дня.
Работа Оли Сансом (Oli Sansom) из Австралии победила в номинации Film Photography / Analog.
Работа Оли Сансом (Oli Sansom) из Австралии победила в номинации Film Photography / Analog.
Свет в день этой свадьбы был идеальным, и фотограф Марцис Балтскарс (Marcis Baltskars) попросил гостей собраться в круг. Кадр стал лучшим в номинации From above.
Свет в день этой свадьбы был идеальным, и фотограф Марцис Балтскарс (Marcis Baltskars) попросил гостей собраться в круг. Кадр стал лучшим в номинации From above.
Рафал Доница (Rafał Donica) из Польши работает свадебным фотографом всего три года. Третья в жизни попытка съемки фейерверков на брачном торжестве принесла ему победу в номинации "Черно-белое фото".
Рафал Доница (Rafał Donica) из Польши работает свадебным фотографом всего три года. Третья в жизни попытка съемки фейерверков на брачном торжестве принесла ему победу в номинации "Черно-белое фото".
Фотограф Виктория Спрунг (Victoria Sprung) обратила внимание, как хорошо сочетаются свет и геометрия зала, где проходило торжество, и сделала кадр, который впоследствии победил в Single capture.
Фотограф Виктория Спрунг (Victoria Sprung) обратила внимание, как хорошо сочетаются свет и геометрия зала, где проходило торжество, и сделала кадр, который впоследствии победил в Single capture.
Анжела Рушейнски (Angela Ruscheinski), Канада вспоминает, что невеста сомневалась, когда фотограф предложила молодым хорошенько взболтать огромную бутылку шампанское. Снимок оказался лучшим в номинации Bridal Party.
Анжела Рушейнски (Angela Ruscheinski), Канада вспоминает, что невеста сомневалась, когда фотограф предложила молодым хорошенько взболтать огромную бутылку шампанское. Снимок оказался лучшим в номинации Bridal Party.
Южноафриканский фотограф Руан Ределингус (Ruan Redelinghuys) предложил молодоженам сделать свадебные снимки под звездным небом в пустыне Намиб. Победа в номинации Epic location.
Южноафриканский фотограф Руан Ределингус (Ruan Redelinghuys) предложил молодоженам сделать свадебные снимки под звездным небом в пустыне Намиб. Победа в номинации Epic location.
А теперь — танцы. Кадр Бена Эпплби (Ben Appleby) вошел в десятку лучших на конкурсе.
А теперь — танцы. Кадр Бена Эпплби (Ben Appleby) вошел в десятку лучших на конкурсе.
Кадр Кшиштофа Кравчука (Krzysztof Krawczyk) из Польша отобрали в финал в номинация Couple portrait.
Кадр Кшиштофа Кравчука (Krzysztof Krawczyk) из Польша отобрали в финал в номинация Couple portrait.
Фотографийя Раиса де Веирдта (Raïs De Weirdt) — в числе получивших высокую оценку жюри.
Фотографийя Раиса де Веирдта (Raïs De Weirdt) — в числе получивших высокую оценку жюри.
Австралийский фотограф Гаэль ле Берр (Gaelle Le Berre) убеждена, что оказалась в нужном месте в нужное время. Ее работа победила в номинации Dance Floor.
Австралийский фотограф Гаэль ле Берр (Gaelle Le Berre) убеждена, что оказалась в нужном месте в нужное время. Ее работа победила в номинации Dance Floor.
Стефен Херршафт (Steven Herrschaft) — финалист конкурса свадебной фотографии в номинации Single capture.
Стефен Херршафт (Steven Herrschaft) — финалист конкурса свадебной фотографии в номинации Single capture.
Свадьбу играли в здании школы верховой езды в Дербишире. Во время ужина фотограф Бен Эпплби (Ben Appleby) заметил, как свет из окна заполняет пространство, и понял, что должен сфотографировать здесь невесту. Снимок победил в номинации Solo Portrait.
Свадьбу играли в здании школы верховой езды в Дербишире. Во время ужина фотограф Бен Эпплби (Ben Appleby) заметил, как свет из окна заполняет пространство, и понял, что должен сфотографировать здесь невесту. Снимок победил в номинации Solo Portrait.
Снимок швейцарца Миши Бэттига (Misscha Bättig) — среди лучших работ конкурса.
Снимок швейцарца Миши Бэттига (Misscha Bättig) — среди лучших работ конкурса.