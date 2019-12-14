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Туризм
2019-12-14T11:50+0300
https://ria.ru/20191214/1562224800.html
Составлен рейтинг самых дорогих железнодорожных билетов на Новый год
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РИА Новости

Составлен рейтинг самых дорогих железнодорожных билетов на Новый год

11:50 14.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОтправление Деда Мороза в Санкт-Петербург
Отправление Деда Мороза в Санкт-Петербург
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сервис путешествий проанализировал продажи железнодорожных билетов с датой путешествия в новогодние праздники (с 25 декабря 2019 года по 10 января 2020-го) и составил рейтинг самых дорогих поездок, сообщает Туту.ру.
Указаны цены за проезд в одну сторону.
Пять самых дорогих билетов из десяти куплены иностранцами. Это три билета в купе по маршруту Москва — Владивосток, которые приобрели граждане США (стоимость — от 23 до 29 тысяч рублей). И два — в вагон люкс по маршруту Владивосток — Иркутск, купленные двумя гражданами Кореи. Им пришлось заплатить за поездку почти по 40 тысяч рублей.
Шесть поездок из десяти — это маршруты внутри России. Самым дорогим оказался билет из Тюмени во Владивосток, купленный за 56 тысяч рублей. Четыре были приобретены на международные поезда: в Ригу (два разных заказа), Днепр, Берлин. Больше всего турист заплатил за путешествие в Ригу – 26 тысяч рублей.
В рейтинг попал заказ семьи из трех человек, которая поедет из Москвы в Барнаул в купе без соседей за 65 058 рублей (одна из пассажирок оформила четвертое место на себя).
Девушка в аэропорту
8 декабря, 13:25Туризм
Эксперты назвали цену самых дорогих авиабилетов на Новый год
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