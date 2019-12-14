Составлен рейтинг самых дорогих железнодорожных билетов на Новый год

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сервис путешествий проанализировал продажи железнодорожных билетов с датой путешествия в новогодние праздники (с 25 декабря 2019 года по 10 января 2020-го) и составил рейтинг самых дорогих поездок, сообщает Туту.ру.

Указаны цены за проезд в одну сторону.

Пять самых дорогих билетов из десяти куплены иностранцами. Это три билета в купе по маршруту Москва — Владивосток, которые приобрели граждане США (стоимость — от 23 до 29 тысяч рублей). И два — в вагон люкс по маршруту Владивосток — Иркутск, купленные двумя гражданами Кореи. Им пришлось заплатить за поездку почти по 40 тысяч рублей.

Шесть поездок из десяти — это маршруты внутри России. Самым дорогим оказался билет из Тюмени во Владивосток, купленный за 56 тысяч рублей. Четыре были приобретены на международные поезда: в Ригу (два разных заказа), Днепр, Берлин. Больше всего турист заплатил за путешествие в Ригу – 26 тысяч рублей.