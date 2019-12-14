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2019-12-14T12:22+0300
https://ria.ru/20191214/1561501730.html
Стилисты и астрологи рассказали, в чем встречать Новый год
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РИА Новости

Стилисты и астрологи рассказали, в чем встречать Новый год

08:00 14.12.2019 (обновлено: 12:22 14.12.2019)
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© Depositphotos / kiuiksonДевушка в светлом платье
Девушка в светлом платье
© Depositphotos / kiuikson
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Галина Соколова. Новый 2020 год пройдет под знаком Металлической Белой Крысы. Астрологи и стилисты рассказали, как лучше всего задобрить грызуна, чтобы в праздник правильно сошлись звезды и мода. Самые яркие наряды — в материале РИА Новости.

Цвет настроения — бело-серый

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкMercedes-Benz Fashion Week Russia
Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Mercedes-Benz Fashion Week Russia

"Для встречи Нового года лучше всего выбрать одежду белого цвета, можно добавить серебристые оттенки, которые помогут поправить финансовые дела. Главное: максимум естественности в образе, ухоженный вид, маникюр и макияж, подчеркивающий природную красоту. Домовитой Крысе это понравится", — говорит астролог Инна Любимова.

И добавляет, что черный лучше оставить на потом. По ее словам, 2020-й и так будет достаточно сложным — ни к чему создавать вокруг себя дополнительную мрачную энергетику.
© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia, РИА Новости/Кирилл КаллиниковМодели демонстрируют одежду из коллекции Speranza Couture дизайнера Надежды Юсуповой на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве
Модели демонстрируют одежду из коллекции Speranza Couture дизайнера Надежды Юсуповой на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia, РИА Новости/Кирилл Каллиников
Модели демонстрируют одежду из коллекции Speranza Couture дизайнера Надежды Юсуповой на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве

"Белый в одежде символизирует очищение, здоровье, благо, духовность, чистоту и свободу. Прекрасно подойдут все оттенки: амиантовый (близкий к пасмурному небу), бежевый, жемчужный, платиновый, кремовый, слоновой кости, молочный и другие", — отмечает астролог Александра Белова.

Платье — акцент на крое и ткани

© AFP 2019 / Marco BertorelloБелла Хадид на показе Philosophy di Lorenzo сезона осень-зима — 2019/2020 в Милане
Белла Хадид на показе Philosophy di Lorenzo сезона осень-зима 2019/2020 в Милане
© AFP 2019 / Marco Bertorello
Белла Хадид на показе Philosophy di Lorenzo сезона осень-зима — 2019/2020 в Милане
Стилисты рекомендуют обратить внимание на платья простого кроя, но с богатой текстурой ткани. Также, по их мнению, не стоит игнорировать черный цвет. Видимо, не все из них прислушиваются к астрологии.
© AFP 2019/Getty Images North America / Slaven Vlasic, AP/Bebeto MatthewsПоказы коллекций Oscar de la Renta и Badgley Mischka в Нью-Йорке
Показы коллекций Oscar de la Renta и Badgley Mischka в Нью-Йорке
© AFP 2019/Getty Images North America / Slaven Vlasic, AP/Bebeto Matthews
Показы коллекций Oscar de la Renta и Badgley Mischka в Нью-Йорке

"Пайетки, шелк, бархат, шифон, фатин, парча и атлас будут как никогда уместны. Не забудьте про аксессуары: дополните образ небольшой сумочкой и контрастными туфлями,— советует стилист-имиджмейкер Олеся Федорова. — Если встречаете Новый год дома, советую выбрать платье или пижаму в бельевом стиле".

Блузки в духе 80-х

© Invision/Vianney Le CaerПоказ коллекции Valentino Ready To Wear весна-лето — 2020 на Неделе моды в Париже
Показ коллекции Valentino Ready To Wear весна-лето 2020 на неделе моды в Париже
© Invision/Vianney Le Caer
Показ коллекции Valentino Ready To Wear весна-лето — 2020 на Неделе моды в Париже

"В этом году невероятно актуален стиль 80-х: объемные плечи, рукава с оборками, металлизированные ткани. Рекомендованная длина юбки при этом — мини или миди", — говорит стилист Ирина Сивкова.

Один из главных трендов сезона также родом из 80-х — блузки из органзы.
© AP Photo / Mary Altaffer

Показ коллекции Marc Jacobs на Неделе моды в Нью-Йорке

Показ коллекции Marc Jacobs на Неделе моды в Нью-Йорке
1 из 3

Показ коллекции Marc Jacobs на Неделе моды в Нью-Йорке

© AP Photo / Mary Altaffer
© Invision/Vianney Le Caer

Показ коллекции Givenchy Ready To Wear весна-лето — 2020 в Париже

Показ коллекции Givenchy Ready To Wear весна-лето 2020 на неделе моды в Париже
2 из 3

Показ коллекции Givenchy Ready To Wear весна-лето — 2020 в Париже

© Invision/Vianney Le Caer
© AP Photo / Richard DrewПоказ коллекции Carolina Herrera в Нью-Йорке
Показ коллекции Carolina Herrera в Нью-Йорке
3 из 3
Показ коллекции Carolina Herrera в Нью-Йорке
© AP Photo / Richard Drew
1 из 3

Показ коллекции Marc Jacobs на Неделе моды в Нью-Йорке

© AP Photo / Mary Altaffer
2 из 3

Показ коллекции Givenchy Ready To Wear весна-лето — 2020 в Париже

© Invision/Vianney Le Caer
3 из 3
Показ коллекции Carolina Herrera в Нью-Йорке
© AP Photo / Richard Drew

"Блуза может быть прозрачной полностью либо частично, открывая руки или спину. Не забудьте дополнить такую вещь бельевым топом: в тон, контрастным или телесным", — рассказывает стилист и автор модного блога Евгения Услова.

Брючные костюмы и комбинезоны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкMercedes-Benz Fashion Week Russia
Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Еще один женственный вариант для празднования Нового года — брючный костюм или комбинезон, продолжает Евгения Услова.
© AP/Kathy Willens, AFP 2019/Marco Bertorello, AP/Richard DrewПоказ коллекций весна-лето — 2020 Naeem Khan, Giorgio Armani и Michael Kors
Показ коллекций весна-лето 2020 Naeem Khan, Giorgio Armani и Michael Kors
© AP/Kathy Willens, AFP 2019/Marco Bertorello, AP/Richard Drew
Показ коллекций весна-лето — 2020 Naeem Khan, Giorgio Armani и Michael Kors

"Существенный плюс комбинезона в его функциональности: вам не придется думать, с чем его сочетать, а широкие брюки-палаццо в пол вообще подойдут для любого типа фигуры — беспроигрышный вариант", — уточняет эксперт.

Как правильно отмечать

© Depositphotos / InirasworkДевушки в светлой комнате
Девушки в светлой комнате
© Depositphotos / Iniraswork
Девушки в светлой комнате
Какой бы образ вы ни выбрали, астрологи советуют встречать Новый год в кругу семьи, в максимально уютной и комфортной обстановке.

"По западной астрологии 2020-й будет годом Луны, подразумевающей акцент на женственности и материнстве. Многие задумаются о детях. Перед этим следует сосредоточиться на поисках баланса: самореализоваться, решить денежные вопросы и заняться личной жизнью", — подчеркивает Инна Любимова.

Астролог уверена: в следующем году также откроются неожиданные финансовые возможности. Это может быть резкий скачок по карьерной лестнице, дополнительный заработок или прибыль от любимого хобби.
Модель Кайя Гербер во время показа коллекции Max Mara осень-зима 2019/20 на Неделе моды в Милане
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