Стилисты и астрологи рассказали, в чем встречать Новый год

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Галина Соколова. Новый 2020 год пройдет под знаком Металлической Белой Крысы. Астрологи и стилисты рассказали, как лучше всего задобрить грызуна, чтобы в праздник правильно сошлись звезды и мода. Самые яркие наряды — в материале РИА Новости.

Цвет настроения — бело-серый

"Для встречи Нового года лучше всего выбрать одежду белого цвета, можно добавить серебристые оттенки, которые помогут поправить финансовые дела. Главное: максимум естественности в образе, ухоженный вид, маникюр и макияж, подчеркивающий природную красоту. Домовитой Крысе это понравится", — говорит астролог Инна Любимова.

И добавляет, что черный лучше оставить на потом. По ее словам, 2020-й и так будет достаточно сложным — ни к чему создавать вокруг себя дополнительную мрачную энергетику.

© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia, РИА Новости/Кирилл Каллиников Модели демонстрируют одежду из коллекции Speranza Couture дизайнера Надежды Юсуповой на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве © Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia, РИА Новости/Кирилл Каллиников Модели демонстрируют одежду из коллекции Speranza Couture дизайнера Надежды Юсуповой на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве

"Белый в одежде символизирует очищение, здоровье, благо, духовность, чистоту и свободу. Прекрасно подойдут все оттенки: амиантовый (близкий к пасмурному небу), бежевый, жемчужный, платиновый, кремовый, слоновой кости, молочный и другие", — отмечает астролог Александра Белова.

Платье — акцент на крое и ткани

© AFP 2019 / Marco Bertorello Белла Хадид на показе Philosophy di Lorenzo сезона осень-зима — 2019/2020 в Милане © AFP 2019 / Marco Bertorello Белла Хадид на показе Philosophy di Lorenzo сезона осень-зима — 2019/2020 в Милане

Стилисты рекомендуют обратить внимание на платья простого кроя, но с богатой текстурой ткани. Также, по их мнению, не стоит игнорировать черный цвет. Видимо, не все из них прислушиваются к астрологии.

© AFP 2019/Getty Images North America / Slaven Vlasic, AP/Bebeto Matthews Показы коллекций Oscar de la Renta и Badgley Mischka в Нью-Йорке © AFP 2019/Getty Images North America / Slaven Vlasic, AP/Bebeto Matthews Показы коллекций Oscar de la Renta и Badgley Mischka в Нью-Йорке

"Пайетки, шелк, бархат, шифон, фатин, парча и атлас будут как никогда уместны. Не забудьте про аксессуары: дополните образ небольшой сумочкой и контрастными туфлями,— советует стилист-имиджмейкер Олеся Федорова. — Если встречаете Новый год дома, советую выбрать платье или пижаму в бельевом стиле".

Блузки в духе 80-х

© Invision/Vianney Le Caer Показ коллекции Valentino Ready To Wear весна-лето — 2020 на Неделе моды в Париже © Invision/Vianney Le Caer Показ коллекции Valentino Ready To Wear весна-лето — 2020 на Неделе моды в Париже

"В этом году невероятно актуален стиль 80-х: объемные плечи, рукава с оборками, металлизированные ткани. Рекомендованная длина юбки при этом — мини или миди", — говорит стилист Ирина Сивкова.

Один из главных трендов сезона также родом из 80-х — блузки из органзы.

© AP Photo / Mary Altaffer Показ коллекции Marc Jacobs на Неделе моды в Нью-Йорке 1 из 3 Показ коллекции Marc Jacobs на Неделе моды в Нью-Йорке © AP Photo / Mary Altaffer © Invision/Vianney Le Caer Показ коллекции Givenchy Ready To Wear весна-лето — 2020 в Париже 2 из 3 Показ коллекции Givenchy Ready To Wear весна-лето — 2020 в Париже © Invision/Vianney Le Caer © AP Photo / Richard Drew Показ коллекции Carolina Herrera в Нью-Йорке 3 из 3 Показ коллекции Carolina Herrera в Нью-Йорке © AP Photo / Richard Drew 1 из 3 Показ коллекции Marc Jacobs на Неделе моды в Нью-Йорке © AP Photo / Mary Altaffer 2 из 3 Показ коллекции Givenchy Ready To Wear весна-лето — 2020 в Париже © Invision/Vianney Le Caer 3 из 3 Показ коллекции Carolina Herrera в Нью-Йорке © AP Photo / Richard Drew

"Блуза может быть прозрачной полностью либо частично, открывая руки или спину. Не забудьте дополнить такую вещь бельевым топом: в тон, контрастным или телесным", — рассказывает стилист и автор модного блога Евгения Услова.

Брючные костюмы и комбинезоны

Еще один женственный вариант для празднования Нового года — брючный костюм или комбинезон, продолжает Евгения Услова.

© AP/Kathy Willens, AFP 2019/Marco Bertorello, AP/Richard Drew Показ коллекций весна-лето — 2020 Naeem Khan, Giorgio Armani и Michael Kors © AP/Kathy Willens, AFP 2019/Marco Bertorello, AP/Richard Drew Показ коллекций весна-лето — 2020 Naeem Khan, Giorgio Armani и Michael Kors

"Существенный плюс комбинезона в его функциональности: вам не придется думать, с чем его сочетать, а широкие брюки-палаццо в пол вообще подойдут для любого типа фигуры — беспроигрышный вариант", — уточняет эксперт.

Как правильно отмечать

Какой бы образ вы ни выбрали, астрологи советуют встречать Новый год в кругу семьи, в максимально уютной и комфортной обстановке.

"По западной астрологии 2020-й будет годом Луны, подразумевающей акцент на женственности и материнстве. Многие задумаются о детях. Перед этим следует сосредоточиться на поисках баланса: самореализоваться, решить денежные вопросы и заняться личной жизнью", — подчеркивает Инна Любимова.