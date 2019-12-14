Стилисты и астрологи рассказали, в чем встречать Новый год

Цвет настроения — бело-серый
"Для встречи Нового года лучше всего выбрать одежду белого цвета, можно добавить серебристые оттенки, которые помогут поправить финансовые дела. Главное: максимум естественности в образе, ухоженный вид, маникюр и макияж, подчеркивающий природную красоту. Домовитой Крысе это понравится", — говорит астролог Инна Любимова.
"Белый в одежде символизирует очищение, здоровье, благо, духовность, чистоту и свободу. Прекрасно подойдут все оттенки: амиантовый (близкий к пасмурному небу), бежевый, жемчужный, платиновый, кремовый, слоновой кости, молочный и другие", — отмечает астролог Александра Белова.
Платье — акцент на крое и ткани
"Пайетки, шелк, бархат, шифон, фатин, парча и атлас будут как никогда уместны. Не забудьте про аксессуары: дополните образ небольшой сумочкой и контрастными туфлями,— советует стилист-имиджмейкер Олеся Федорова. — Если встречаете Новый год дома, советую выбрать платье или пижаму в бельевом стиле".
Блузки в духе 80-х
"В этом году невероятно актуален стиль 80-х: объемные плечи, рукава с оборками, металлизированные ткани. Рекомендованная длина юбки при этом — мини или миди", — говорит стилист Ирина Сивкова.
Показ коллекции Marc Jacobs на Неделе моды в Нью-Йорке
Показ коллекции Marc Jacobs на Неделе моды в Нью-Йорке
Показ коллекции Givenchy Ready To Wear весна-лето — 2020 в Париже
Показ коллекции Givenchy Ready To Wear весна-лето — 2020 в Париже
Показ коллекции Marc Jacobs на Неделе моды в Нью-Йорке
Показ коллекции Givenchy Ready To Wear весна-лето — 2020 в Париже
"Блуза может быть прозрачной полностью либо частично, открывая руки или спину. Не забудьте дополнить такую вещь бельевым топом: в тон, контрастным или телесным", — рассказывает стилист и автор модного блога Евгения Услова.
Брючные костюмы и комбинезоны
"Существенный плюс комбинезона в его функциональности: вам не придется думать, с чем его сочетать, а широкие брюки-палаццо в пол вообще подойдут для любого типа фигуры — беспроигрышный вариант", — уточняет эксперт.
Как правильно отмечать
"По западной астрологии 2020-й будет годом Луны, подразумевающей акцент на женственности и материнстве. Многие задумаются о детях. Перед этим следует сосредоточиться на поисках баланса: самореализоваться, решить денежные вопросы и заняться личной жизнью", — подчеркивает Инна Любимова.