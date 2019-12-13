США предупредили Иран о решительном ответе на атаки против американцев

Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео

ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео вновь предупредил власти в Иране о "решительном ответе" Вашингтона на любые атаки против американцев или их союзников.

Согласно заявлению Помпео, "подконтрольные Ирану силы недавно осуществили несколько атак против баз, на которых находятся иракские силы безопасности наряду с персоналом международной коалиции" (по борьбе с группировкой ИГ*)". Он пояснил, что 9 декабря они "нанесли ракетный удар по иракскому объекту, расположенному на территории международного аэропорта Багдада".

"В результате нападения, совершенного 9 декабря, пять иракских солдат получили ранения. За этим последовало очередное ракетное нападение на аэропорт 11 декабря", - говорится в распространенном заявлении госсекретаря.

Помпео напомнил, что "любые нападения" со стороны Ирана или подконтрольных им сил против американцев или их союзников будут встречены "решительным ответом США".