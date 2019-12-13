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США предупредили Иран о решительном ответе на атаки против американцев
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РИА Новости

США предупредили Иран о решительном ответе на атаки против американцев

23:56 13.12.2019
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© POOL / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
© POOL
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео вновь предупредил власти в Иране о "решительном ответе" Вашингтона на любые атаки против американцев или их союзников.
Согласно заявлению Помпео, "подконтрольные Ирану силы недавно осуществили несколько атак против баз, на которых находятся иракские силы безопасности наряду с персоналом международной коалиции" (по борьбе с группировкой ИГ*)". Он пояснил, что 9 декабря они "нанесли ракетный удар по иракскому объекту, расположенному на территории международного аэропорта Багдада".
"В результате нападения, совершенного 9 декабря, пять иракских солдат получили ранения. За этим последовало очередное ракетное нападение на аэропорт 11 декабря", - говорится в распространенном заявлении госсекретаря.
Помпео напомнил, что "любые нападения" со стороны Ирана или подконтрольных им сил против американцев или их союзников будут встречены "решительным ответом США".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Государственный секретарь США Майк Помпео
11 декабря, 17:22
Помпео назвал причину расширения санкций в отношении Ирана
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Майк ПомпеоИранСШАВ мире
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