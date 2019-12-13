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США пригрозили Китаю пошлинами в случае нарушения условий сделки
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РИА Новости

США пригрозили Китаю пошлинами в случае нарушения условий сделки

23:46 13.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВашингтон
Вашингтон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вашингтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. США готовы применять пошлины в случае нарушения Китаем условий торговой сделки, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
По его словам, предусмотрен "конкретный механизм реализации", который будет регулироваться в том числе и секретными документами. Секретность обусловлена тем, что если рынки будут знать заранее, какие действия США и КНР могут спровоцировать штрафные санкции, это вызовет негативные последствия для торгов, уточнил он.
"В конечном итоге, если мы решим, что КНР нарушила условия соглашений, мы предпримем соответствующие действия", - сказал представитель администрации. Он назвал ввозные пошлины "потенциальным механизмом" таких действий.
Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что США и Китай договорились об очень крупной первой фазе сделки с Китаем. Американский лидер проинформировал, что в связи с этим дополнительные штрафные пошлины, которые должны были вступить в силу 15 декабря, не будут введены. С аналогичным заявлением выступило министерство финансов Китая. Трамп сообщил, что в скором времени начнутся переговоры по второй фазе торгового соглашения.
Торговые войны США
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Торговые войны СШАВ начале 2018 года Дональд Трамп под предлогом необходимости защитить интересы американского бизнеса объявил о введении дополнительных пошлин и повышенных тарифов на ряд иностранных товаров. Подробнее о том, как отреагировали на эти действия торговые партнеры США, – в инфографике Ria.ru.
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Министерство финансов КитаяДональд ТрампКитайСШАЭкономика
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