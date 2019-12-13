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Победители конкурса "Цифровой прорыв" получили премию на RIW-2019
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РИА Новости

Победители конкурса "Цифровой прорыв" получили премию на RIW-2019

23:32 13.12.2019
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© Фото: АНО "РСВ"Победители конкурса "Цифровой прорыв"
Победители конкурса Цифровой прорыв
© Фото: АНО "РСВ"
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Петербургская команда разработчиков IT-решений "Спираль" получила специальную награду премии "Цифровые вершины", организованной в рамках прошедшей 12-13 декабря в Москве Российской недели интернета (RIW-2019).
Премия "Цифровые вершины" - конкурс российских разработчиков, которые создают IT-решения для повышения эффективности бизнеса и государственных структур.
На премии были представлены и лучшие разработки победителей конкурса "Цифровой прорыв" - одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Команда "Спираль" - одна из победивших в этом конкурсе - награждена на RIW за лучшее ИТ-решение "Цифрового прорыва" 2019 года.
"Спираль" представила платформу, работающую как единая цифровая экосистема для формирования базы профессионалов с цифровым профилем и проектных команд для решения бизнес-кейсов. В финале "Цифрового прорыва" эта команда работала над решением задачи АНО "Россия – страна возможностей".
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"За время проведения "Цифрового прорыва" было создано более 1000 IT-решений, многие из них уже активно внедряются в коммерческие компании или в государственные организации. Главной целью нашего конкурса было дать возможность профессиональным командам создать актуальные технологические решения для страны, и я рад, что эта задача успешно реализуется", - привели в пресс-службе АНО "РСВ" комментарий руководителя проекта "Цифровой прорыв". Олега Мансурова.
Конкурс "Цифровой прорыв" проходил с 3 апреля по 29 сентября. Его финал состоялся в Казани и стал самым масштабным хакатоном в мире — он вошел в "Книгу рекордов Гиннесса", собрав на одной площадке более 3000 IT-специалистов из почти 650 команд. На финальном хакатоне с участниками работали свыше 165 отраслевых специалистов, а также 80 модераторов, каждый из которых был закреплен за командами и курировал разработку продукта.
Победителями стали 22 команды из разных регионов России, они разделили между собой призовой фонд в 10 миллионов рублей, смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях, а также получить грант от "Фонда содействия инновациям" на развитие своего проекта.
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Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано свыше 66 тысяч заявок из всех регионов России. Этап онлайн-тестирования конкурса завершился 20 мая , всего к тестированию были допущены 37566 зарегистрированных участников. 19203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.
Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.
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