Победители конкурса "Цифровой прорыв" получили премию на RIW-2019

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Петербургская команда разработчиков IT-решений "Спираль" получила специальную награду премии "Цифровые вершины", организованной в рамках прошедшей 12-13 декабря в Петербургская команда разработчиков IT-решений "Спираль" получила специальную награду премии "Цифровые вершины", организованной в рамках прошедшей 12-13 декабря в Москве Российской недели интернета (RIW-2019).

Премия "Цифровые вершины" - конкурс российских разработчиков, которые создают IT-решения для повышения эффективности бизнеса и государственных структур.

На премии были представлены и лучшие разработки победителей конкурса "Цифровой прорыв" - одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Команда "Спираль" - одна из победивших в этом конкурсе - награждена на RIW за лучшее ИТ-решение "Цифрового прорыва" 2019 года.

"Спираль" представила платформу, работающую как единая цифровая экосистема для формирования базы профессионалов с цифровым профилем и проектных команд для решения бизнес-кейсов. В финале "Цифрового прорыва" эта команда работала над решением задачи АНО "Россия – страна возможностей".

"За время проведения "Цифрового прорыва" было создано более 1000 IT-решений, многие из них уже активно внедряются в коммерческие компании или в государственные организации. Главной целью нашего конкурса было дать возможность профессиональным командам создать актуальные технологические решения для страны, и я рад, что эта задача успешно реализуется", - привели в пресс-службе АНО "РСВ" комментарий руководителя проекта "Цифровой прорыв". Олега Мансурова.

Конкурс "Цифровой прорыв" проходил с 3 апреля по 29 сентября. Его финал состоялся в Казани и стал самым масштабным хакатоном в мире — он вошел в "Книгу рекордов Гиннесса", собрав на одной площадке более 3000 IT-специалистов из почти 650 команд. На финальном хакатоне с участниками работали свыше 165 отраслевых специалистов, а также 80 модераторов, каждый из которых был закреплен за командами и курировал разработку продукта.

Победителями стали 22 команды из разных регионов России, они разделили между собой призовой фонд в 10 миллионов рублей, смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях, а также получить грант от "Фонда содействия инновациям" на развитие своего проекта.

Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано свыше 66 тысяч заявок из всех регионов России. Этап онлайн-тестирования конкурса завершился 20 мая , всего к тестированию были допущены 37566 зарегистрированных участников. 19203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.