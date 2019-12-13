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Советник Трампа раскрыл детали торговой сделки с Китаем
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РИА Новости

Советник Трампа раскрыл детали торговой сделки с Китаем

23:12 13.12.2019
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© AP Photo / Color China PhotoПлакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая
Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая
© AP Photo / Color China Photo
Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Первая фаза торговой сделки США-КНР вступит в силу почти сразу, заявил журналистам ведущий экономический советник президента США Ларри Кадлоу.
"Сделка вступит в силу практически немедленно, почти сразу, как только будет закончена бумажная работа и переводы. Ожидается, что (торговый представитель Роберт) Лайтхайзер подпишет ее с вице-премьером (КНР) Лю Хэ на министерском уровне. Это случится через несколько недель", - сказал Кадлоу.
По его словам, переговоры по второй фазе сделки уже де-факто начались.
Другой высокопоставленный представитель администрации, имя которого просили журналистов не называть, уточнил, что сделка может быть подписана в первую неделю января 2020 года.
Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что США и Китай договорились об очень крупной первой фазе сделки с Китаем. Американский лидер проинформировал, что в связи с этим дополнительные штрафные пошлины, которые должны были вступить в силу 15 декабря, не будут введены. С аналогичным заявлением выступило министерство финансов Китая. Трамп сообщил, что в скором времени начнутся переговоры по второй фазе торгового соглашения.
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