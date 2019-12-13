Советник Трампа раскрыл детали торговой сделки с Китаем

"Сделка вступит в силу практически немедленно, почти сразу, как только будет закончена бумажная работа и переводы. Ожидается, что (торговый представитель Роберт) Лайтхайзер подпишет ее с вице-премьером (КНР) Лю Хэ на министерском уровне. Это случится через несколько недель", - сказал Кадлоу.