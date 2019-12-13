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Украина продолжает работу над визитом Зеленского в Белый дом
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РИА Новости

Украина продолжает работу над визитом Зеленского в Белый дом

22:53 13.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДоклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 13 дек – РИА Новости. Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что работа над подготовкой визита украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом продолжается.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что следующий визит президента Владимира Зеленского в США будет после того, как Вашингтон определит дату.
Вице-премьер Кулеба напомнил, что президент США Дональд Трамп пригласил украинского главу государства в Белый дом.
"Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в Соединенные Штаты", - приводит слова Кулебы агентство "Укринформ".
Зеленский 23-26 сентября находился с визитом в США. Украинский президент 25 сентября провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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Дмитрий КулебаВадим ПристайкоВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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