Украина продолжает работу над визитом Зеленского в Белый дом

КИЕВ, 13 дек – РИА Новости. Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что работа над подготовкой визита украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом продолжается.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что следующий визит президента Владимира Зеленского в США будет после того, как Вашингтон определит дату.
Вице-премьер Кулеба напомнил, что президент США Дональд Трамп пригласил украинского главу государства в Белый дом.
"Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в Соединенные Штаты", - приводит слова Кулебы агентство "Укринформ".
Зеленский 23-26 сентября находился с визитом в США. Украинский президент 25 сентября провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.