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Более 19 тысяч человек эвакуировали в Москве после угроз минирования
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РИА Новости

Более 19 тысяч человек эвакуировали в Москве после угроз минирования

22:33 13.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТелефоны в дежурной части ОВД
Телефоны в дежурной части ОВД
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Чуть более 19 тысяч человек эвакуировали в пятницу в Москве после анонимных сообщений о "минировании" в адрес 43-х объектов с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В целях безопасности при проверках "заминированных" объектов были эвакуированы свыше 19 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, угрозы взрывов поступили в 19 торговых центров, 13 школ, 10 судов и в одну больницу.
Очередная волна "минирований" судов, станций метро и соцобъектов прошла по Москве и Петербургу. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.
Сотрудник полиции
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