Более 19 тысяч человек эвакуировали в Москве после угроз минирования

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Чуть более 19 тысяч человек эвакуировали в пятницу в Чуть более 19 тысяч человек эвакуировали в пятницу в Москве после анонимных сообщений о "минировании" в адрес 43-х объектов с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В целях безопасности при проверках "заминированных" объектов были эвакуированы свыше 19 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, угрозы взрывов поступили в 19 торговых центров, 13 школ, 10 судов и в одну больницу.