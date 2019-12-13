Названы лучшие студенческие команды Осеннего кубка чемпионата CASE-IN

"В чемпионате нет проигравших, и история каждого участника – это история успеха. С каждым годом они мотивируют все больше молодых людей выбирать инженерные специальности, участвовать в подобных соревнованиях, пробовать свои силы и добиваться результатов. В этом году призеры и чемпионы смогут на льготных условиях поступить в магистратуру и аспирантуру вузов-партнеров чемпионата CASE-IN. Также мы пригласим их на форум "Россия – страна возможностей", который проведем в следующем году", – сказал врачая награды, руководитель направления по работе с партнерами АНО "РСВ" Антон Сериков.