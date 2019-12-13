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Названы лучшие студенческие команды Осеннего кубка чемпионата CASE-IN
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РИА Новости

Названы лучшие студенческие команды Осеннего кубка чемпионата CASE-IN

22:32 13.12.2019
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© Фото : АНО "РСВ" Осенний кубок чемпионата CASE-IN
Осенний кубок чемпионата CASE-IN
© Фото : АНО "РСВ"
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Команда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого V4Victory завоевала Кубок Студенческой лиги международного инженерного чемпионата CASE-IN – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей".
Как сообщает пресс-служба АНО "РСВ", финал Осеннего кубка CASE-IN прошел в Москве. В течение двух дней 22 студенческие команды – победительницы отборочных этапов в вузах 8 федеральных округов представляли экспертам цифровые решения для перспективных энергопроектов на территориях опережающего развития Дальнего Востока. Каждая команда выбирала проект в пределах ТОР и разрабатывала для него комплекс цифровых решений, обосновав их экономическую эффективность.
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Серебряные награды получила команда НИУ "МЭИ" "БАНЯ", бронза – у команды "Рабочий ноль" Ивановского государственного энергетического университета (ИГЭУ).
Осенний кубок CASE-IN − это новая волна международного инженерного чемпионата CASE-IN – системы соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов ТЭК и минерально-сырьевого комплекса.
"В чемпионате нет проигравших, и история каждого участника – это история успеха. С каждым годом они мотивируют все больше молодых людей выбирать инженерные специальности, участвовать в подобных соревнованиях, пробовать свои силы и добиваться результатов. В этом году призеры и чемпионы смогут на льготных условиях поступить в магистратуру и аспирантуру вузов-партнеров чемпионата CASE-IN. Также мы пригласим их на форум "Россия – страна возможностей", который проведем в следующем году", – сказал врачая награды, руководитель направления по работе с партнерами АНО "РСВ" Антон Сериков.
Как отметил сопредседатель оргкомитета чемпионата CASE-IN Артем Королев, первые соревнования Осеннего кубка привлекли более 2000 молодых людей со всей страны.
"Новый сезон чемпионата стартует в феврале 2020 года в Липецком государственном техническом университете и будет посвящен теме "Технологическая модернизация". Присоединиться к решению инженерных задач в новом сезоне сможет каждый школьник, студент или молодой специалист в любом регионе России", − сообщил Королев.
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